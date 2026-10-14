Із одного яблука та базового набору продуктів можна швидко зібрати десерт, який виходить м’яким усередині й рум’яним зовні. Чудовий варіант домашньої випічки, який зовсім не потребує клопоту, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати яблучне печиво на сковороді?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки олії;

– 200 грамів натурального йогурту;

– 1 яблуко;

– 50 мілілітрів молока;

– 350 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача;

– олія для смаження;

– цукор і кориця для прикраси.

Приготування: