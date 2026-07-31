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31 липня, 14:10
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Яблучні манники в рази кращі за оладки: їх готують без борошна і швидше, ніж вариться кава

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Інколи для шедеврів зусиль не треба. Кілька хвилин – і на вашому столі один з найкращих сніданків у житті.

Якщо втомилися вигадувати сніданки – цей рецепт стане справжнім порятунком. Потрібно лише кілька копійчаних інгредієнтів, щоб подати до столу сніданок, і головне – жодних турбот та зусиль! 

Як приготувати яблучні манники? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 2 яблука; 
– 5 столових ложок манної крупи;
– 1 яйце; 
– 2 столові ложки густої сметани або йогурту;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– цукор до смаку; 
– дрібка солі;
– дрібка кориці;
– трішки олії для смаження. 

Приготування

  1. Натерти соковиті фрукти на великій тертці. За бажанням шкірку можна попередньо зрізати, проте з нею текстура буде більш виразною.
  2. До натертої яблучної маси одразу всипати манну крупу й ретельно перемішати.
  3. Додати яйце, густу сметану (або жирний натуральний йогурт), дрібку солі, ванілін і звичайний цукор. За бажанням збагатити аромат дрібкою меленої кориці.
  4. Якщо яблука солодких сортів, додатковий цукор можна не використовувати. Для кислих плодів порцію цукру варто збільшити до однієї столової ложки.
  5. Залишити суміш на 10 – 20 хвилин за кімнатної температури. Це необхідно, щоб манна крупа повністю убрала сік і набухла.
  6. Поставити сковороду на середній вогонь і злегка змастити невеликою кількістю рослинної олії.  
  7. Столовою ложкою викласти яблучно-манну масу, надаючи виробам акуратної круглої або овальної форми.
  8. Готувати на помірному вогні до появи рум'яної скоринки з одного боку, після чого обережно перевернути й довести до золотистості з іншого.

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