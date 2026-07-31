Яблучні манники в рази кращі за оладки: їх готують без борошна і швидше, ніж вариться кава

Інколи для шедеврів зусиль не треба. Кілька хвилин – і на вашому столі один з найкращих сніданків у житті.

Якщо втомилися вигадувати сніданки – цей рецепт стане справжнім порятунком. Потрібно лише кілька копійчаних інгредієнтів, щоб подати до столу сніданок, і головне – жодних турбот та зусиль!

Як приготувати яблучні манники?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яблука;

– 5 столових ложок манної крупи;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки густої сметани або йогурту;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– цукор до смаку;

– дрібка солі;

– дрібка кориці;

– трішки олії для смаження.

Приготування: