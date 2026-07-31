Якщо втомилися вигадувати сніданки – цей рецепт стане справжнім порятунком. Потрібно лише кілька копійчаних інгредієнтів, щоб подати до столу сніданок, і головне – жодних турбот та зусиль!
Як приготувати яблучні манники?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яблука;
– 5 столових ложок манної крупи;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки густої сметани або йогурту;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– цукор до смаку;
– дрібка солі;
– дрібка кориці;
– трішки олії для смаження.
Приготування:
- Натерти соковиті фрукти на великій тертці. За бажанням шкірку можна попередньо зрізати, проте з нею текстура буде більш виразною.
- До натертої яблучної маси одразу всипати манну крупу й ретельно перемішати.
- Додати яйце, густу сметану (або жирний натуральний йогурт), дрібку солі, ванілін і звичайний цукор. За бажанням збагатити аромат дрібкою меленої кориці.
- Якщо яблука солодких сортів, додатковий цукор можна не використовувати. Для кислих плодів порцію цукру варто збільшити до однієї столової ложки.
- Залишити суміш на 10 – 20 хвилин за кімнатної температури. Це необхідно, щоб манна крупа повністю убрала сік і набухла.
- Поставити сковороду на середній вогонь і злегка змастити невеликою кількістю рослинної олії.
- Столовою ложкою викласти яблучно-манну масу, надаючи виробам акуратної круглої або овальної форми.
- Готувати на помірному вогні до появи рум'яної скоринки з одного боку, після чого обережно перевернути й довести до золотистості з іншого.