Если вы устали придумывать завтраки – этот рецепт станет настоящим спасением. Понадобится всего несколько недорогих ингредиентов, чтобы подать на стол завтрак, и главное – никаких хлопот и усилий!

Как приготовить яблочные манники?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 5 столовых ложек манной крупы;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки густой сметаны или йогурта;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– сахар по вкусу;

– щепотка соли;

– щепотка корицы;

– немного растительного масла для жарки.

Приготовление: