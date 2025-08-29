Шарлотка і поряд не стоїть: готуємо яблучний пиріг "Невидимка", який зникає в мить
- Традиційний французький яблучний пиріг "Невидимка" популярний не лише у Франції, але й по всьому світу.
- Цей вишуканий десерт вирізняється тонко нарізаною яблучною начинкою та скоринкою, яка майже зникає при випіканні, надаючи йому вигляду ніжного та ароматного крему.
У світі десертної справи яблука – універсальний інгредієнт, який можна перетворити на різноманітні смаколики. Хоча багато хто часто зосереджується на класичній шарлотці, варто вийти за рамки й створити особливий французький пиріг.
Цей десерт називають "Невидимка" – все через те, що тісто виглядає напрочуд прозорим, між щедрими шарами яблук. Рецептом випічки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич.
Читайте також За 15 хвилин і без випікання: готуємо домашній зефір, що тане в роті
Як приготувати яблучний пиріг "Невидимка"?
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 800 грамів яблук;
– 3 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока;
– 20 грамів масла вершкового;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 – 70 грамів цукру;
– ванільний цукор або кориця.
Покроковий рецепт яблучного пирога: відео
Приготування:
- Яйця збийте вінчиком до пишної піни. Влийте молоко кімнатної температури, а також розтоплене вершкове масло.
- Перемішайте та всипте цукор і ванільний цукор. Борошно разом з розпушувачем просійте, все перемішайте.
- Яблука почистьте від шкірки та насіння. Наріжте або натріть на тонкі слайси.
- Форму для випікання застеліть пергаментом та змастіть олією. Шарами викладіть яблука, кожен шар трохи поливаючи тістом.
- Зверху викладіть кілька шматочків масла, присипте корицею. В духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, запікайте 35 – 45 хвилин.
- Готовому пирогу дайте охолонути й присипте цукровою пудрою.
Смачного!
Який десерт з яблук ще приготувати?
- Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, але особливо популярним є штрудель. Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці.
- Водночас варіантом яблучної випічки номер 1 вважається шарлотка. За цим рецептом вона просто тане в роті. Бодай раз у житті її готує кожен з нас.
- Якщо ж ви любите поласувати чимось смачненьким, але не хочете споживати зайвий раз цукру, варто звернути увагу на корисні десерти. Наприклад, приготувати пиріг на основі яблучного пюре.