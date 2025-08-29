У світі десертної справи яблука – універсальний інгредієнт, який можна перетворити на різноманітні смаколики. Хоча багато хто часто зосереджується на класичній шарлотці, варто вийти за рамки й створити особливий французький пиріг.

Цей десерт називають "Невидимка" – все через те, що тісто виглядає напрочуд прозорим, між щедрими шарами яблук. Рецептом випічки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич. Як приготувати яблучний пиріг "Невидимка"? Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 800 грамів яблук;

– 3 яйця;

– 70 грамів борошна;

– 100 мілілітрів молока;

– 20 грамів масла вершкового;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 – 70 грамів цукру;

– ванільний цукор або кориця. Покроковий рецепт яблучного пирога: відео Приготування: Яйця збийте вінчиком до пишної піни. Влийте молоко кімнатної температури, а також розтоплене вершкове масло.

Перемішайте та всипте цукор і ванільний цукор. Борошно разом з розпушувачем просійте, все перемішайте.

Яблука почистьте від шкірки та насіння. Наріжте або натріть на тонкі слайси.

Форму для випікання застеліть пергаментом та змастіть олією. Шарами викладіть яблука, кожен шар трохи поливаючи тістом.

Зверху викладіть кілька шматочків масла, присипте корицею. В духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, запікайте 35 – 45 хвилин.

Готовому пирогу дайте охолонути й присипте цукровою пудрою. Смачного! Який десерт з яблук ще приготувати? Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, але особливо популярним є штрудель. Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці.

Водночас варіантом яблучної випічки номер 1 вважається шарлотка. За цим рецептом вона просто тане в роті. Бодай раз у житті її готує кожен з нас.

Якщо ж ви любите поласувати чимось смачненьким, але не хочете споживати зайвий раз цукру, варто звернути увагу на корисні десерти. Наприклад, приготувати пиріг на основі яблучного пюре.