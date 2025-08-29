В мире десертного дела яблоки – универсальный ингредиент, который можно превратить в разнообразные вкусности. Хотя многие часто сосредотачиваются на классической шарлотке, стоит выйти за рамки и создать особый французский пирог.

Этот десерт называют "Невидимка" – все из-за того, что тесто выглядит удивительно прозрачным, между щедрыми слоями яблок. Рецептом выпечки делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлию Сенич. Читайте также За 15 минут и без выпекания: готовим домашний зефир, тающий во рту Как приготовить яблочный пирог "Невидимка"? Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 800 граммов яблок;

– 3 яйца;

– 70 граммов муки;

– 100 миллилитров молока;

– 20 граммов масла сливочного;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 – 70 граммов сахара;

– ванильный сахар или корица. Пошаговый рецепт яблочного пирога: видео Приготовление: Яйца взбейте венчиком до пышной пены. Влейте молоко комнатной температуры, а также растопленное сливочное масло.

Перемешайте и всыпьте сахар и ванильный сахар. Муку вместе с разрыхлителем просейте, все перемешайте.

Яблоки очистите от кожуры и семян. Нарежьте или натрите на тонкие слайсы.

Форму для выпекания застелите пергаментом и смажьте маслом. Слоями выложите яблоки, каждый слой немного поливая тестом.

Сверху выложите несколько кусочков масла, присыпьте корицей. В духовке, заранее разогретой до 180 градусов, запекайте 35 – 45 минут.

Готовому пирогу дайте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Какой десерт из яблок еще приготовить? Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в различных блюдах, но особенно популярным является штрудель. Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы.

В то же время вариантом яблочной выпечки номер 1 считается шарлотка. По этому рецепту она просто тает во рту. Хотя бы раз в жизни ее готовит каждый из нас.

Если же вы любите полакомиться чем-то вкусненьким, но не хотите потреблять лишний раз сахара, стоит обратить внимание на полезные десерты. Например, приготовить пирог на основе яблочного пюре.