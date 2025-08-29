Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока
29 августа, 17:30
2

Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Традиционный французский яблочный пирог "Невидимка" популярен не только во Франции, но и по всему миру.
  • Этот изысканный десерт отличается тонко нарезанной яблочной начинкой и корочкой, которая почти исчезает при выпекании, придавая ему вид нежного и ароматного крема.

В мире десертного дела яблоки – универсальный ингредиент, который можно превратить в разнообразные вкусности. Хотя многие часто сосредотачиваются на классической шарлотке, стоит выйти за рамки и создать особый французский пирог.

Этот десерт называют "Невидимка" – все из-за того, что тесто выглядит удивительно прозрачным, между щедрыми слоями яблок. Рецептом выпечки делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлию Сенич.

Читайте также За 15 минут и без выпекания: готовим домашний зефир, тающий во рту

Как приготовить яблочный пирог "Невидимка"?

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты: 
– 800 граммов яблок; 
– 3 яйца; 
– 70 граммов муки; 
– 100 миллилитров молока; 
– 20 граммов масла сливочного; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 50 – 70 граммов сахара; 
– ванильный сахар или корица.

Пошаговый рецепт яблочного пирога: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте венчиком до пышной пены. Влейте молоко комнатной температуры, а также растопленное сливочное масло.
     
  2. Перемешайте и всыпьте сахар и ванильный сахар. Муку вместе с разрыхлителем просейте, все перемешайте.
     
  3. Яблоки очистите от кожуры и семян. Нарежьте или натрите на тонкие слайсы.
     
  4. Форму для выпекания застелите пергаментом и смажьте маслом. Слоями выложите яблоки, каждый слой немного поливая тестом.
     
  5. Сверху выложите несколько кусочков масла, присыпьте корицей. В духовке, заранее разогретой до 180 градусов, запекайте 35 – 45 минут.
     
  6. Готовому пирогу дайте остыть и присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Какой десерт из яблок еще приготовить?

  • Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в различных блюдах, но особенно популярным является штрудель. Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы.
  • В то же время вариантом яблочной выпечки номер 1 считается шарлотка. По этому рецепту она просто тает во рту. Хотя бы раз в жизни ее готовит каждый из нас.
  • Если же вы любите полакомиться чем-то вкусненьким, но не хотите потреблять лишний раз сахара, стоит обратить внимание на полезные десерты. Например, приготовить пирог на основе яблочного пюре.