Ні яєць, ні молока, ні дріжджів: яблучний пиріг, в якому начинки більше, аніж тіста
Цей яблучний пиріг стане хітом сезону. Він не тільки дуже смачний, а й тішить пропорціями тіста та начинки.
Яблучний пиріг без молока, дріжджів та яєць виглядає оригінальною цікавинкою, але спробуйте його лише раз – і будете готувати завжди. І ще одна його перевага: випікати можна просто на деко, без форми, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт яблучного пирога
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яблука;
– 100 грамів родзинок;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– 80 грамів манки;
– 140 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Яблука потрібно очистити від шкірки та натерти на великій тертці.
- Одразу додаємо сік половини лимона, щоб зберегти свіжість і запобігти потемнінню. Далі вливаємо трохи рослинної олії.
- Потім додаємо звичайний цукор і ванільний — для аромату.
- Відразу ж всипаємо промиті родзинки. Замочувати їх не обов’язково — вони добре набухнуть у тісті під час настоювання.
- Наступним кроком додаємо манну крупу — вона забезпечить пирогу особливу структуру та приємний смак.
- Ретельно все перемішуємо, накриваємо суміш харчовою плівкою так, щоб вона торкалась поверхні маси, і залишаємо на 45 хвилин.
- Окремо змішуємо пшеничне борошно з розпушувачем і після настоювання додаємо цю суху суміш до яблучної основи.
- Знову все добре перемішуємо — вийде липке та щільне тісто.
- Деко вистилаємо пергаментом, змащуємо олією, викладаємо тісто й розрівнюємо його силіконовою лопаткою або ложкою.
- Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин.
- За бажанням готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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