Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, включаючи джеми, компоти, запіканки та печиво, але особливо популярним є штрудель.

Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці. Цей десерт називають справжнім витвором мистецтва, що зачаровує смакові рецептори з першого ж шматочка. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olya_borachok.

Як приготувати яблучний штрудель?

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 125 грамів води;

– 45 грамів олії;

– дрібка солі.



Для начинки:

– 1 кілограм яблук;

– 80 грамів горіхів грецьких;

– 50 грамів родзинок;

– 2 столові ложки соку лимона;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка кориці меленої;

– 1 жменя сухарів з булки;

– 100 грамів вершкового масла.

Покроковий рецепт приготування: дивіться відео

Приготування:

Просійте борошно, додайте сіль, олію та холодну воду. Замісіть еластичне тісто протягом 10 – 15 хвилин.

Змастіть тісто 1 столовою ложкою олії, загорніть у плівку та залиште при кімнатній температурі на 1 годину.

Підготуйте начинку: наріжте яблука слайсами, додайте лимонний сік, цукор, горіхи, родзинки та корицю. Добре перемішайте.

Підсушіть булку та збийте у блендері до стану крихти. Підготуйте рушник, посипте його борошном і розкачайте тісто у прямокутник 50×70 сантиметрів.

Змастіть тісто маслом, посипте сухарями (крім вузького краю), викладіть начинку. Загорніть бокові краї, а потім скрутіть рулет за допомогою рушника.

Перекладіть штрудель на деко з пергаментом, змастіть маслом і випікайте при 190 градусів (режим "верх-низ") 30 – 35 хвилин, останні 15 хвилин – на режимі "конвекція".

Готово!

Готово!