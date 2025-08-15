Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Неперевершена досконалість: яблучний штрудель як з віденської кав'ярні
15 серпня, 12:41
2

Неперевершена досконалість: яблучний штрудель як з віденської кав'ярні

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Яблучний штрудель підкорює смакові рецептори хрустким тістом і соковитою начинкою з яблук, родзинок, горіхів та прянощів.
  • Приготування цих традиційних ласощів включає кілька ключових етапів, серед яких приготування тіста, складання начинки, формування штруделя і, зрештою, випікання до ідеальної готовності.

Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, включаючи джеми, компоти, запіканки та печиво, але особливо популярним є штрудель.

Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці. Цей десерт називають справжнім витвором мистецтва, що зачаровує смакові рецептори з першого ж шматочка. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olya_borachok.

Читайте також Тане в роті й ніколи не падає: готуємо бісквіт "Кастелла" – набагато повітряніший за звичайний

Як приготувати яблучний штрудель?

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

Інгредієнти для тіста: 
– 250 грамів борошна; 
– 125 грамів води; 
– 45 грамів олії; 
– дрібка солі.

Для начинки: 
– 1 кілограм яблук; 
– 80 грамів горіхів грецьких; 
– 50 грамів родзинок; 
– 2 столові ложки соку лимона; 
– 100 грамів цукру; 
– 1 столова ложка кориці меленої; 
– 1 жменя сухарів з булки; 
– 100 грамів вершкового масла.

Покроковий рецепт приготування: дивіться відео

Приготування:

  1. Просійте борошно, додайте сіль, олію та холодну воду. Замісіть еластичне тісто протягом 10 – 15 хвилин.
     
  2. Змастіть тісто 1 столовою ложкою олії, загорніть у плівку та залиште при кімнатній температурі на 1 годину.
     
  3. Підготуйте начинку: наріжте яблука слайсами, додайте лимонний сік, цукор, горіхи, родзинки та корицю. Добре перемішайте.
     
  4. Підсушіть булку та збийте у блендері до стану крихти. Підготуйте рушник, посипте його борошном і розкачайте тісто у прямокутник 50×70 сантиметрів.
     
  5. Змастіть тісто маслом, посипте сухарями (крім вузького краю), викладіть начинку. Загорніть бокові краї, а потім скрутіть рулет за допомогою рушника.
     
  6. Перекладіть штрудель на деко з пергаментом, змастіть маслом і випікайте при 190 градусів (режим "верх-низ") 30 – 35 хвилин, останні 15 хвилин – на режимі "конвекція".

Готово!

Яблучний штрудель – не єдиний десерт, який подається у всіх кав'ярнях світу. До цього списку належить і ніжний баскський чизкейк.