Неперевершена досконалість: яблучний штрудель як з віденської кав'ярні
- Яблучний штрудель підкорює смакові рецептори хрустким тістом і соковитою начинкою з яблук, родзинок, горіхів та прянощів.
- Приготування цих традиційних ласощів включає кілька ключових етапів, серед яких приготування тіста, складання начинки, формування штруделя і, зрештою, випікання до ідеальної готовності.
Яблуко – найулюбленіший і універсальний фрукт. Його використовують у різноманітних стравах, включаючи джеми, компоти, запіканки та печиво, але особливо популярним є штрудель.
Тонкий шар тіста огортає начинку з яблук, родзинок та горіхів, доповнену нотками кориці. Цей десерт називають справжнім витвором мистецтва, що зачаровує смакові рецептори з першого ж шматочка. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olya_borachok.
Як приготувати яблучний штрудель?
- Час: 2 години
- Порції: 6
Інгредієнти для тіста:
– 250 грамів борошна;
– 125 грамів води;
– 45 грамів олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 1 кілограм яблук;
– 80 грамів горіхів грецьких;
– 50 грамів родзинок;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка кориці меленої;
– 1 жменя сухарів з булки;
– 100 грамів вершкового масла.
Покроковий рецепт приготування: дивіться відео
Приготування:
- Просійте борошно, додайте сіль, олію та холодну воду. Замісіть еластичне тісто протягом 10 – 15 хвилин.
- Змастіть тісто 1 столовою ложкою олії, загорніть у плівку та залиште при кімнатній температурі на 1 годину.
- Підготуйте начинку: наріжте яблука слайсами, додайте лимонний сік, цукор, горіхи, родзинки та корицю. Добре перемішайте.
- Підсушіть булку та збийте у блендері до стану крихти. Підготуйте рушник, посипте його борошном і розкачайте тісто у прямокутник 50×70 сантиметрів.
- Змастіть тісто маслом, посипте сухарями (крім вузького краю), викладіть начинку. Загорніть бокові краї, а потім скрутіть рулет за допомогою рушника.
- Перекладіть штрудель на деко з пергаментом, змастіть маслом і випікайте при 190 градусів (режим "верх-низ") 30 – 35 хвилин, останні 15 хвилин – на режимі "конвекція".
Готово!
Яблучний штрудель – не єдиний десерт, який подається у всіх кав'ярнях світу. До цього списку належить і ніжний баскський чизкейк.