Непревзойденное совершенство: яблочный штрудель как из венской кофейни
- Яблочный штрудель покоряет вкусовые рецепторы хрустящим тестом и сочной начинкой из яблок, изюма, орехов и пряностей.
- Приготовление этого традиционного лакомства включает несколько ключевых этапов, среди которых приготовление теста, составление начинки, формирование штруделя и, в конце концов, выпекание до идеальной готовности.
Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в разнообразных блюдах, включая джемы, компоты, запеканки и печенье, но особенно популярным является штрудель.
Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы. Этот десерт называют настоящим произведением искусства, что завораживает вкусовые рецепторы с первого же кусочка. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @olya_borachok.
Читайте также Тает во рту и никогда не падает: готовим бисквит "Кастелла" – намного воздушнее обычного
Как приготовить яблочный штрудель?
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Ингредиенты для теста:
– 250 граммов муки;
– 125 граммов воды;
– 45 граммов масла;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 1 килограмм яблок;
– 80 граммов орехов грецких;
– 50 граммов изюма;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка корицы молотой;
– 1 горсть сухарей из булки;
– 100 граммов сливочного масла.
Пошаговый рецепт приготовления: смотрите видео
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте соль, масло и холодную воду. Замесите эластичное тесто в течение 10 – 15 минут.
- Смажьте тесто 1 столовой ложкой масла, заверните в пленку и оставьте при комнатной температуре на 1 час.
- Подготовьте начинку: нарежьте яблоки слайсами, добавьте лимонный сок, сахар, орехи, изюм и корицу. Хорошо перемешайте.
- Подсушите булку и взбейте в блендере до состояния крошки. Подготовьте полотенце, посыпьте его мукой и раскатайте тесто в прямоугольник 50×70 сантиметров.
- Смажьте тесто маслом, посыпьте сухарями (кроме узкого края), выложите начинку. Заверните боковые края, а затем сверните рулет с помощью полотенца.
- Переложите штрудель на противень с пергаментом, смажьте маслом и выпекайте при 190 градусов (режим "верх-низ") 30 – 35 минут, последние 15 минут – на режиме "конвекция".
Готово!
Яблочный штрудель – не единственный десерт, который подается во всех кофейнях мира. К этому списку относится и нежный баскский чизкейк.