15 августа, 12:41
Непревзойденное совершенство: яблочный штрудель как из венской кофейни

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Яблочный штрудель покоряет вкусовые рецепторы хрустящим тестом и сочной начинкой из яблок, изюма, орехов и пряностей.
  • Приготовление этого традиционного лакомства включает несколько ключевых этапов, среди которых приготовление теста, составление начинки, формирование штруделя и, в конце концов, выпекание до идеальной готовности.

Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в разнообразных блюдах, включая джемы, компоты, запеканки и печенье, но особенно популярным является штрудель.

Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы. Этот десерт называют настоящим произведением искусства, что завораживает вкусовые рецепторы с первого же кусочка. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @olya_borachok.

Как приготовить яблочный штрудель?

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Ингредиенты для теста: 
– 250 граммов муки; 
– 125 граммов воды; 
– 45 граммов масла; 
– щепотка соли.

Для начинки: 
– 1 килограмм яблок; 
– 80 граммов орехов грецких; 
– 50 граммов изюма; 
– 2 столовые ложки сока лимона; 
– 100 граммов сахара; 
– 1 столовая ложка корицы молотой; 
– 1 горсть сухарей из булки; 
– 100 граммов сливочного масла.

Пошаговый рецепт приготовления: смотрите видео

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте соль, масло и холодную воду. Замесите эластичное тесто в течение 10 – 15 минут.
     
  2. Смажьте тесто 1 столовой ложкой масла, заверните в пленку и оставьте при комнатной температуре на 1 час.
     
  3. Подготовьте начинку: нарежьте яблоки слайсами, добавьте лимонный сок, сахар, орехи, изюм и корицу. Хорошо перемешайте.
     
  4. Подсушите булку и взбейте в блендере до состояния крошки. Подготовьте полотенце, посыпьте его мукой и раскатайте тесто в прямоугольник 50×70 сантиметров.
     
  5. Смажьте тесто маслом, посыпьте сухарями (кроме узкого края), выложите начинку. Заверните боковые края, а затем сверните рулет с помощью полотенца.
     
  6. Переложите штрудель на противень с пергаментом, смажьте маслом и выпекайте при 190 градусов (режим "верх-низ") 30 – 35 минут, последние 15 минут – на режиме "конвекция".

Готово!

