Мегапухкий ягідний пиріг, що тане в роті: простий рецепт для літнього сезону

Ніжне повітряне тісто та соковита начинка зі свіжих плодів — ідеальна формула для затишного літнього чаювання. Головне правило успіху – обирати стиглі, але пружні ягоди.

Літо дарує нам неймовірне різноманіття свіжих плодів, і це найкращий час для створення затишної домашньої випічки. Секрет ідеального літнього десерту полягає в тому, щоб зберегти баланс між повітряною текстурою основи та природною соковитістю начинки. Рецептом цього неймовірного пирога поділилися на Instagram-сторінці mama_verchyk.

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Інгредієнти для пирога

Час: 40 хвилин (без урахування підготовки)

40 хвилин (без урахування підготовки) Порцій: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 130 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 280 грамів борошна;

– 120 мілілітрів молока;

– 109 грамів розтопленого вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ягоди та фрукти (до смаку).

Найкраща ідея літа для чаювання / Фото Pixabay

Приготування:

Для початку підготуйте всі інгредієнти. Важливо, щоб вони були кімнатної температури для кращого об'єднання всіх компонентів. Яйця, звичайний та ванільний цукор збийте міксером до утворення світлої, пишної та стійкої маси. Цей процес зазвичай займає близько 7 хвилин. До збитих яєць обережно влийте молоко та розтоплене вершкове масло. Акуратно перемішайте суміш до однорідного стану. Просійте борошно разом із розпушувачем. Поступово додайте сухі інгредієнти до рідкої основи та замісіть тісто на низьких обертах міксера або за допомогою вінчика, поки воно не стане гладким і без грудочок. Підготуйте форму для випікання: застеліть її пергаментним папером, злегка змастіть маслом і присипте тонким шаром борошна. Викладіть у форму половину приготованого тіста, рівномірно розподіліть обрані ягоди та фрукти, а потім акуратно накрийте їх другою половиною тіста. За бажанням посипте пиріг зверху штрейзельною крихтою для створення хрусткої текстури. Відправте форму у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте приблизно 35 – 40 хвилин. Готовність обов'язково перевіряйте за допомогою сухої дерев'яної шпажки.

Як подавати десерт

Пиріг найкраще смакує трохи охолодженим. Коли температура знижується, структура випічки стабілізується, стає більш вологою та ніжною.

Перед подачею шматочки можна прикрасити цукровою пудрою або свіжими ягодами. Він чудово гармонує з кулькою ванільного морозива, збитими вершками, легким йогуртом, ягідним соусом чи м'ятним сиропом.