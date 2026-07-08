Липовий чай – це класичний засіб, який рятує під час застуди, допомагає заспокоїтися та міцно заснути. Проте мало хто знає, що липа – це ще й чудове джерело для кулінарних експериментів, адже її молоде листя та ароматні квіти можна використовувати для приготування незвичайних страв, зазначає Postimees. Наші предки вважали липу священним деревом і активно використовували її в побуті.

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У кулінарії та народній медицині використовують різні види цієї рослини, зокрема липу серцелисту, великолисту та європейську. Головне – збирати сировину в екологічно чистих місцях, якомога далі від автомобільних доріг, промислових об'єктів та міського смогу.

Як правильно сушити та зберігати липовий цвіт?

Для лікувальних чаїв підійдуть лише свіжі квіти, які щойно розпустилися. Сушити липовий цвіт потрібно в темному місці, розклавши його, наприклад, між двома аркушами паперу.

Зверніть увагу! Звичайний газетний папір для сушіння не підходить через токсичність друкарської фарби. Правильно висушені квіти зберігають свої корисні властивості протягом двох років, після чого їхня ефективність поступово знижується.

Чаї з липою: 4 перевірені рецепти

Класичний липовий чай: залийте 2 столові ложки сухого цвіту склянкою окропу, дайте настоятися 20 хвилин. Пийте по половині склянки перед їдою. Якщо вас турбує біль у горлі, додайте до цього настою 1 чайну ложку харчової соди та використовуйте для полоскання.

Смачна та ароматна / Фото Unsplash

Потогінний чай: змішайте в рівних пропорціях липовий цвіт та сушену лісову малину. Одну столову ложку з гіркою цієї суміші залийте склянкою окропу, накрийте кришкою та дайте трохи настоятися. Пийте теплим 3 – 4 рази на день по пів склянки.

змішайте в рівних пропорціях липовий цвіт та сушену лісову малину. Одну столову ложку з гіркою цієї суміші залийте склянкою окропу, накрийте кришкою та дайте трохи настоятися. Пийте теплим 3 – 4 рази на день по пів склянки. Заспокійливий збір: змішайте по 50 грамів сушеного листя меліси, м'яти перцевої, квітів липи, глоду та трави звіробою. Для приготування візьміть 1 столову ложку з гіркою цієї суміші на склянку гарячої води, залиште під кришкою на 10 хвилин. Пийте гарячим за 15 – 20 хвилин перед сном.

змішайте по 50 грамів сушеного листя меліси, м'яти перцевої, квітів липи, глоду та трави звіробою. Для приготування візьміть 1 столову ложку з гіркою цієї суміші на склянку гарячої води, залиште під кришкою на 10 хвилин. Пийте гарячим за 15 – 20 хвилин перед сном. Протизастудний чай: змішайте в рівних частинах (по 50 грамів) квіти ромашки та липи, материнку та чашолистки морошки. Залийте 1 столову ложку з гіркою суміші склянкою гарячої води, настоюйте 10 хвилин під кришкою. Пийте гарячим по пів склянки 3 – 4 рази на день.

Що додати у салат із липового листя?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 жмені молодого листя липи;

– 1 жменя подрібненої шніт-цибулі;

– 1 столова ложка кропу з гіркою;

– сіль та цукор до смаку;

– 2 – 3 столові ложки нежирної сметани з гіркою.

Приготування:

Ретельно промийте та обсушіть молоде листя липи. Наріжте його тонкими смужками. Додайте подрібнену шніт-цибулю та кріп. Приправте сіллю й цукром до смаку, заправте сметаною та добре перемішайте. Перед подачею поставте салат у холодильник на 30 хвилин, щоб смаки об'єдналися.

Як приготувати молочний суп із липовим листям та вівсяними пластівцями?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 літра води;

– 0,5 літра молока;

– 1 склянка молодого листя липи (нарізаного тонкими смужками);

– 1/2 склянки вівсяних пластівців;

– 1 – 2 чайні ложки цукру;

– сіль на кінчику ножа.

Приготування:

Налийте воду в каструлю, поставте на вогонь і всипте вівсяні пластівці. Варіть на повільному вогні, поки пластівці не стануть майже м'якими. Влийте молоко, додайте підготовлене листя липи, цукор та сіль. Доведіть суп до кипіння та одразу зніміть з вогню.

Як зварити ароматне варення з липового цвіту?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 0,5 літра води або кислого соку (айви, барбарису чи аличі);

– 500 грамів свіжого липового цвіту (зібраного рано-вранці);

– 200 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти (не потрібна, якщо використовуєте кислий сік).

Приготування: