Липовый чай – это классическое средство, которое спасает при простуде, помогает успокоиться и крепко заснуть. Однако мало кто знает, что липа – это еще и прекрасный источник для кулинарных экспериментов, ведь ее молодые листья и ароматные цветы можно использовать для приготовления необычных блюд, отмечает Postimees. Наши предки считали липу священным деревом и активно использовали ее в быту.
Интересно Гора вишен за 10 минут: как быстро удалить косточки подручными средствами
В кулинарии и народной медицине используют различные виды этого растения, в частности липу сердцелистную, крупнолистную и европейскую. Главное – собирать сырье в экологически чистых местах, как можно дальше от автомобильных дорог, промышленных объектов и городского смога.
Как правильно сушить и хранить липовый цвет?
Для лечебных чаев подойдут только свежие цветы, которые только что распустились. Сушить липовый цвет нужно в темном месте, разложив его, например, между двумя листами бумаги.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Обратите внимание! Обычная газетная бумага для сушки не подходит из-за токсичности типографской краски. Правильно высушенные цветы сохраняют свои полезные свойства в течение двух лет, после чего их эффективность постепенно снижается.
Чаи с липой: 4 проверенных рецепта
- Классический липовый чай: залейте 2 столовые ложки сухих цветков стаканом кипятка, дайте настояться 20 минут. Пейте по половине стакана перед едой. Если вас беспокоит боль в горле, добавьте в этот настой 1 чайную ложку пищевой соды и используйте для полоскания.
Вкусный и ароматный / Фото Unsplash
- Потогнительный чай: смешайте в равных пропорциях липовый цвет и сушеную лесную малину. Одну столовую ложку с горкой этой смеси залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте немного настояться. Пейте теплым 3–4 раза в день по полстакана.
- Успокаивающий сбор: смешайте по 50 граммов сушеных листьев мелиссы, перечной мяты, цветков липы, боярышника и травы зверобоя. Для приготовления возьмите 1 столовую ложку с горкой этой смеси на стакан горячей воды, оставьте под крышкой на 10 минут. Пейте горячим за 15–20 минут перед сном.
- Противопростудный чай: смешайте в равных частях (по 50 граммов) цветы ромашки и липы, душицу и чашелистики морошки. Залейте 1 столовую ложку с горкой смеси стаканом горячей воды, настаивайте 10 минут под крышкой. Пейте горячим по полстакана 3–4 раза в день.
Что добавить в салат из липовых листьев?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 горсти молодых листьев липы;
– 1 горсть измельченного шнит-лука;
– 1 столовая ложка укропа с горкой;
– соль и сахар по вкусу;
– 2–3 столовые ложки нежирной сметаны с горкой.
Приготовление:
- Тщательно промойте и просушите молодые листья липы.
- Нарежьте его тонкими полосками.
- Добавьте мелко нарезанный шнит-лук и укроп.
- Приправьте солью и сахаром по вкусу, заправьте сметаной и хорошо перемешайте.
- Перед подачей поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились.
Как приготовить молочный суп с липовыми листьями и овсяными хлопьями?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 0,5 литра молока;
– 1 стакан молодых листьев липы (нарезанных тонкими полосками);
– 1/2 стакана овсяных хлопьев;
– 1–2 чайные ложки сахара;
– соль на кончике ножа.
Приготовление:
- Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и всыпьте овсяные хлопья.
- Варите на медленном огне, пока хлопья не станут почти мягкими.
- Влейте молоко, добавьте подготовленные листья липы, сахар и соль.
- Доведите суп до кипения и сразу снимите с огня.
Как приготовить ароматное варенье из липового цвета?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 0,5 литра воды или кислого сока (айвы, барбариса или аличи);
– 500 граммов свежего липового цвета (собранного рано утром);
– 200 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты (не требуется, если используете кислый сок).
Приготовление:
- Подготовьте липовый цвет: удалите жесткие цветоносы, оставив только нежные цветы и прицветные листья. Последние мелко нарежьте.
- Из воды (или сока) и сахара сварите сироп.
- В кипящий сироп опустите подготовленный липовый цвет и варите на медленном огне до готовности.
- Если варите варенье на воде, незадолго до окончания приготовления добавьте лимонную кислоту.
- Горячее варенье разложите по предварительно подогретым стерилизованным банкам и герметично закройте.