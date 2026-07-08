Лето дарит нам невероятное разнообразие свежих фруктов, и это лучшее время для приготовления уютной домашней выпечки. Секрет идеального летнего десерта заключается в том, чтобы сохранить баланс между воздушной текстурой основы и естественной сочностью начинки. Рецептом этого невероятного пирога поделились на странице инстаграма mama_verchyk.

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Ингредиенты для пирога

Время: 40 минут (без учета подготовки)

40 минут (без учета подготовки) Порций: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 130 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 280 граммов муки;

– 120 миллилитров молока;

– 109 граммов растопленного сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– ягоды и фрукты (по вкусу).

Лучшая летняя идея для чаепития / Фото Pixabay

Приготовление:

Для начала подготовьте все ингредиенты. Важно, чтобы они были комнатной температуры для лучшего смешивания всех компонентов. Яйца, обычный и ванильный сахар взбейте миксером до образования светлой, пышной и устойчивой массы. Этот процесс обычно занимает около 7 минут. В взбитые яйца осторожно влейте молоко и растопленное сливочное масло. Аккуратно перемешайте смесь до однородного состояния. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в жидкую основу и замесите тесто на низких оборотах миксера или с помощью венчика, пока оно не станет гладким и без комочков. Подготовьте форму для выпечки: застелите ее пергаментной бумагой, слегка смажьте маслом и присыпьте тонким слоем муки. Выложите в форму половину приготовленного теста, равномерно распределите выбранные ягоды и фрукты, а затем аккуратно накройте их второй половиной теста. По желанию посыпьте пирог сверху штрейзельной крошкой для создания хрустящей текстуры. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 35 – 40 минут. Готовность обязательно проверяйте с помощью сухой деревянной шпажки.

Как подавать десерт

Пирог лучше всего подавать слегка охлажденным. Когда температура снижается, структура выпечки стабилизируется, становится более влажной и нежной.

Перед подачей кусочки можно украсить сахарной пудрой или свежими ягодами. Он прекрасно сочетается с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками, легким йогуртом, ягодным соусом или мятным сиропом.