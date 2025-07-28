Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Забутий напій предків: як приготувати ягоданку – автентичний рецепт
28 липня, 10:25
1

Забутий напій предків: як приготувати ягоданку – автентичний рецепт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ягоданка – це освіжаючий напій, схожий на квас.
  • Напій має насичений смак ягід та додає колориту будням.

Ягоданка – смачний освіжаючий напій, який дещо нагадує квас. Коли саме його винайшли достеменно невідомо, однак геніальність простоти рецепта ніколи не викликала сумнівів.

Раніше для приготування напою використовували лише ягоди-падалиці, це був радше спосіб знайти їм використання. Однак згодом почали додавати і свіжі ягоди, що зробило напій ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал LoveUkraine

До теми Дешевше за лимонад і краще освіжає: рецепт квасу з цикорію

Як приготувати ягоданку? 

  • Час: 15 хвилин + бродіння
  • Порцій: 1 літр 

Інгредієнта
– 1 кілограм будь-яких ягід;
– 1 літр води;
– 15 грамів дріжджів. 

Приготування

  1. Ягоди перебираємо, миємо і перекладаємо у скляний або емальований посуд. 
  2. Заливаємо водою, додаємо дріжджі, накриваємо та ставимо на 4 – 5 днів у приміщення, де підтримується помірно тепла температура. 
  3. Розливаємо по пляшках та ставимо у холодильник.
  4. Бродіння відбувається за рахунок солоду ягід, однак можна за бажанням додати трішки цукру  або 2 столові ложки меду. 
  5. Подаємо охолодженим. 

Смачного!

Вони навіть не встигнуть вистигнути: оригінальні котлетки з риби та картоплі. 