Забутий напій предків: як приготувати ягоданку – автентичний рецепт

Ягоданка – смачний освіжаючий напій, який дещо нагадує квас. Коли саме його винайшли достеменно невідомо, однак геніальність простоти рецепта ніколи не викликала сумнівів.

Раніше для приготування напою використовували лише ягоди-падалиці, це був радше спосіб знайти їм використання. Однак згодом почали додавати і свіжі ягоди, що зробило напій ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал LoveUkraine.

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Як приготувати ягоданку?

Час : 15 хвилин + бродіння

: 15 хвилин + бродіння Порцій: 1 літр

Інгредієнта:

– 1 кілограм будь-яких ягід;

– 1 літр води;

– 15 грамів дріжджів.

Приготування:

Ягоди перебираємо, миємо і перекладаємо у скляний або емальований посуд. Заливаємо водою, додаємо дріжджі, накриваємо та ставимо на 4 – 5 днів у приміщення, де підтримується помірно тепла температура. Розливаємо по пляшках та ставимо у холодильник. Бродіння відбувається за рахунок солоду ягід, однак можна за бажанням додати трішки цукру або 2 столові ложки меду. Подаємо охолодженим.

Смачного!

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