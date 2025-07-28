28 липня, 10:25
Забутий напій предків: як приготувати ягоданку – автентичний рецепт
Основні тези
- Ягоданка – це освіжаючий напій, схожий на квас.
- Напій має насичений смак ягід та додає колориту будням.
Ягоданка – смачний освіжаючий напій, який дещо нагадує квас. Коли саме його винайшли достеменно невідомо, однак геніальність простоти рецепта ніколи не викликала сумнівів.
Раніше для приготування напою використовували лише ягоди-падалиці, це був радше спосіб знайти їм використання. Однак згодом почали додавати і свіжі ягоди, що зробило напій ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал LoveUkraine.
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Як приготувати ягоданку?
- Час: 15 хвилин + бродіння
- Порцій: 1 літр
Інгредієнта:
– 1 кілограм будь-яких ягід;
– 1 літр води;
– 15 грамів дріжджів.
Приготування:
- Ягоди перебираємо, миємо і перекладаємо у скляний або емальований посуд.
- Заливаємо водою, додаємо дріжджі, накриваємо та ставимо на 4 – 5 днів у приміщення, де підтримується помірно тепла температура.
- Розливаємо по пляшках та ставимо у холодильник.
- Бродіння відбувається за рахунок солоду ягід, однак можна за бажанням додати трішки цукру або 2 столові ложки меду.
- Подаємо охолодженим.
Смачного!
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