Не купуйте спеціальний пристрій: кісточки з черешні легко дістати шпилькою
Черешня швидко з’їдається свіжою, але для вареників, пирогів чи заготовок її часто треба підготувати трохи ретельніше. Найдовше зазвичай займають саме кісточки, особливо якщо спеціального пристрою вдома немає.
У такому випадку виручить звичайна шпилька-невидимка або міцна скріпка. Вони працюють як маленький гачок: допомагають дістати кісточку через місце плодоніжки й менше пошкодити ягоду, пише Petry Kateryna.
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Як швидко витягнути кісточки з черешні без спеціального пристрою?
Для такого способу найкраще підходять стиглі, але не надто м’які ягоди. Якщо черешня переспіла, вона легко мнеться в руках, пускає багато соку й гірше тримає форму після очищення.
Перед роботою переберіть ягоди. Пошкоджені, тріснуті або дуже м’які краще відкладіть окремо. Помийте черешню, дайте їй трохи обсохнути й зніміть плодоніжки. Так буде легше знайти місце, куди заходила плодоніжка, і саме через нього зручніше витягати кісточку. Не поспішайте проколювати ягоду збоку. Якщо заходити через верхній отвір, черешня менше пошкоджується.
Як швидко почистити черешню: дивіться відео
Як правильно користуватися шпилькою або скріпкою?
Візьміть чисту шпильку-невидимку. Вставте її закругленим кінцем у місце, де була плодоніжка. Обережно підчепіть кісточку всередині ягоди й витягніть її назовні. Рух має бути не різким, а ніби ви піддягаєте кісточку гачком. Так м’якоть залишається майже цілою, а ягода не розвалюється.
Якщо використовуєте скріпку, трохи розігніть її, щоб вийшов невеликий гачок. Працюйте так само: заведіть гачок усередину, підчепіть кісточку й витягніть її.
Після легко очищення і смакує краще / Фото unsplash
Поставте одну миску для очищеної черешні, а другу – для кісточок і хвостиків. Так робота піде швидше, а ягоди не будуть лежати разом із відходами.
Черешню краще тримати пальцями легко, без сильного натиску. Якщо стиснути її, кісточка вийде разом із соком, а сама ягода втратить форму. Такий спосіб добре підходить, якщо потрібно очистити невелику чи середню порцію черешні. Наприклад, для пирога, вареників, компоту, варення або заморожування.