У такому випадку виручить звичайна шпилька-невидимка або міцна скріпка. Вони працюють як маленький гачок: допомагають дістати кісточку через місце плодоніжки й менше пошкодити ягоду, пише Petry Kateryna.

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Як швидко витягнути кісточки з черешні без спеціального пристрою?

Для такого способу найкраще підходять стиглі, але не надто м’які ягоди. Якщо черешня переспіла, вона легко мнеться в руках, пускає багато соку й гірше тримає форму після очищення.

Перед роботою переберіть ягоди. Пошкоджені, тріснуті або дуже м’які краще відкладіть окремо. Помийте черешню, дайте їй трохи обсохнути й зніміть плодоніжки. Так буде легше знайти місце, куди заходила плодоніжка, і саме через нього зручніше витягати кісточку. Не поспішайте проколювати ягоду збоку. Якщо заходити через верхній отвір, черешня менше пошкоджується.

Як швидко почистити черешню: дивіться відео

Як правильно користуватися шпилькою або скріпкою?

Візьміть чисту шпильку-невидимку. Вставте її закругленим кінцем у місце, де була плодоніжка. Обережно підчепіть кісточку всередині ягоди й витягніть її назовні. Рух має бути не різким, а ніби ви піддягаєте кісточку гачком. Так м’якоть залишається майже цілою, а ягода не розвалюється.

Якщо використовуєте скріпку, трохи розігніть її, щоб вийшов невеликий гачок. Працюйте так само: заведіть гачок усередину, підчепіть кісточку й витягніть її.

Після легко очищення і смакує краще / Фото unsplash

Поставте одну миску для очищеної черешні, а другу – для кісточок і хвостиків. Так робота піде швидше, а ягоди не будуть лежати разом із відходами.

Черешню краще тримати пальцями легко, без сильного натиску. Якщо стиснути її, кісточка вийде разом із соком, а сама ягода втратить форму. Такий спосіб добре підходить, якщо потрібно очистити невелику чи середню порцію черешні. Наприклад, для пирога, вареників, компоту, варення або заморожування.