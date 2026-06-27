На перший погляд, різниці немає, але насправді цей дрібний кулінарний нюанс повністю визначає колір, прозорість та насиченість вашої страви. Річ у тім, що сіль має здатність витягувати або, навпаки, запечатувати соки всередині продуктів, тому час засолювання залежить від вашої кулінарної мети, наголошує портал Onet.

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Коли правильно солити бульйон?

Якщо кинути сіль у каструлю відразу, білки в м'ясі швидко згорнуться, завдяки чому воно збереже весь свій сік усередині. Цей варіант ідеальний, якщо ви плануєте використовувати соковите відварне м'ясо для салатів чи других страв, проте сам навар у такому разі вийде менш концентрованим.

Для отримання того самого класичного, бурштинового і максимально ароматного супу, солити його потрібно за 15 – 20 хвилин до вимкнення плити. За час повільного кипіння м'ясо з кістками та овочі встигнуть повністю віддати воді всі свої поживні речовини та аромати, а фінальний штрих солі лише гармонійно підкреслить цей глибокий смак умами.

Інгредієнт, який вирішує усе / Фото Pixabay

Сам процес приготування бездоганної страви вимагає простої послідовності. Спочатку м'ясне асорті з курки, індички чи яловичини на кістці заливають виключно холодною водою. Каструлю ставлять на помірний вогонь і під час закипання ретельно збирають усю піну, адже це головна умова ідеальної прозорості.

Приблизно через пів години після початку кипіння до каструлі додають коріння та овочі: моркву, порей, селеру й петрушку, а також прянощі на кшталт лаврового листа та перцю горошком. Такий таймінг не дозволить овочам розваритися в кашу, а спеції встигнуть розкритися, не перебиваючи ніжний м'ясний аромат. Наприкінці страву солять, дають їй помліти останні хвилини – і ваш кулінарний шедевр готовий до подачі.