На первый взгляд, разницы нет, но на самом деле этот небольшой кулинарный нюанс полностью определяет цвет, прозрачность и насыщенность вашего блюда. Дело в том, что соль обладает способностью вытягивать или, наоборот, удерживать соки внутри продуктов, поэтому время засолки зависит от вашей кулинарной цели, отмечает портал Onet.

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Когда правильно солить бульон?

Если бросить соль в кастрюлю сразу, белки в мясе быстро свернутся, благодаря чему оно сохранит весь свой сок внутри. Этот вариант идеален, если вы планируете использовать сочное отварное мясо для салатов или других блюд, однако сам бульон в таком случае получится менее концентрированным.

Для получения того самого классического, янтарного и максимально ароматного супа солить его нужно за 15 – 20 минут до выключения плиты. За время медленного кипения мясо с костями и овощи успеют полностью отдать воде все свои питательные вещества и ароматы, а финальный штрих соли лишь гармонично подчеркнет этот глубокий вкус умами.

Ингредиент, который решает всё / Фото Pixabay

Сам процесс приготовления безупречного блюда требует простой последовательности действий. Сначала мясное ассорти из курицы, индейки или говядины на кости заливают исключительно холодной водой. Кастрюлю ставят на умеренный огонь и во время закипания тщательно снимают всю пену, ведь это главное условие идеальной прозрачности.

Примерно через полчаса после начала кипения в кастрюлю добавляют корнеплоды и овощи: морковь, порей, сельдерей и петрушку, а также пряности, такие как лавровый лист и перец горошком. Такой тайминг не позволит овощам развариться в кашу, а специи успеют раскрыться, не перебивая нежный мясной аромат. В конце блюдо солят, дают ему настояться последние минуты – и ваш кулинарный шедевр готов к подаче.