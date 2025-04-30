Коли чекати немає сили: скільки просочується улюблений торт "Спартак"

Торт "Спартак" – один з найпопулярніших десертів. І важливо не лише правильно його приготувати, а й дати час на те, щоб коржі добре просочилися.

Від того, наскільки добре просочаться коржі, залежатиме і враження від торта. Скільки часу потрібно чекати, аби гарантовано отримати ідеальний результат розповідає 24 Канал.

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Як довго просочується "Спартак"

Звісно, чим довше ви дасте постояти торту у холодильнику, тим краще просочаться коржі та розподіляться смаки. Необхідний мінімум, на який варто орієнтуватися перед подачею торта на стіл – 2 – 3 години.

Улюблений торт / Скриншот з відео

Однак якщо ви хочете досягнути ідеального результату, то варто приготувати торт заздалегідь та залишити в холодильнику на ніч. В цьому випадку коржі точно добре просочаться, а смак та текстура десерту будуть дуже гармонійними.

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