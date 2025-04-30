От того, насколько хорошо пропитаются коржи, будет зависеть и впечатление от торта. Сколько времени нужно ждать, чтобы гарантированно получить идеальный результат рассказывает 24 Канал.

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Как долго пропитывается "Спартак"

Конечно, чем дольше вы дадите постоять торту в холодильнике, тем лучше пропитаются коржи и распределятся вкусы. Необходимый минимум, на который стоит ориентироваться перед подачей торта на стол – 2 – 3 часа.

Любимый торт / Скриншот из видео

Однако если вы хотите достичь идеального результата, то стоит приготовить торт заранее и оставить в холодильнике на ночь. В этом случае коржи точно хорошо пропитаются, а вкус и текстура десерта будут очень гармоничными.

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