Буде танути у роті: скільки потрібно варити печінку – пояснення для кожного виду

Печінка – чудовий субпродукт, з якого можна зробити безліч смачних страв. Один з варіантів її приготування – варіння, але тут важливо знати кілька секретів.

Є кілька видів печінки, і для кожного є свої правила приготування. Що потрібно знати, аби зварити ідеальну печінку – розповідає 24 Канал.

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Як довго варити печінку

Найлегша у приготуванні куряча печінка. Її не потрібно замочувати та видаляти плівку, тому процес буде максимально швидким і легким. Промиваємо водою, заливаємо – і готуємо 25 хвилин від моменту закипання води. Та ж історія з печінкою з індички, але час приготування збільшується до 40 хвилин.

З печінки можна зробити багато смачних страв / Фото Freepik

А от з печінкою зі свинини та яловичини ситуація дещо інша. Спершу їх потрібно замочити на годину у воді та видалити плівку.

Після цього їх ще на 1 годину потрібно замочити у молоці. Таким чином вдасться не лише зробити печінку ніжною, а й врегулювати зарах, який може не всім подобатися. Варити її також потрібно від 40 хвилин до 1 години, готовність можна перевіряти у цьому часовому проміжку.

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