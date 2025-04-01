Буде танути у роті: скільки потрібно варити печінку – пояснення для кожного виду
- Куряча печінка вариться 25 хвилин без замочування та видалення плівки; печінка індички вариться 40 хвилин.
- Свинину та яловичину слід замочити у воді, а потім у молоці, і варити від 40 хвилин до 1 години.
Печінка – чудовий субпродукт, з якого можна зробити безліч смачних страв. Один з варіантів її приготування – варіння, але тут важливо знати кілька секретів.
Є кілька видів печінки, і для кожного є свої правила приготування. Що потрібно знати, аби зварити ідеальну печінку – розповідає 24 Канал.
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Як довго варити печінку
Найлегша у приготуванні куряча печінка. Її не потрібно замочувати та видаляти плівку, тому процес буде максимально швидким і легким. Промиваємо водою, заливаємо – і готуємо 25 хвилин від моменту закипання води. Та ж історія з печінкою з індички, але час приготування збільшується до 40 хвилин.
А от з печінкою зі свинини та яловичини ситуація дещо інша. Спершу їх потрібно замочити на годину у воді та видалити плівку.
Після цього їх ще на 1 годину потрібно замочити у молоці. Таким чином вдасться не лише зробити печінку ніжною, а й врегулювати зарах, який може не всім подобатися. Варити її також потрібно від 40 хвилин до 1 години, готовність можна перевіряти у цьому часовому проміжку.
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