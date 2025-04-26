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Новини Смачно Кулінарні секрети Інакше він буде далеким від ідеалу: 3 популярні помилки у приготуванні плову
26 квітня, 10:20
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Інакше він буде далеким від ідеалу: 3 популярні помилки у приготуванні плову

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Плов не повинен перетворюватися на кашу, важливо використовувати рис, який не розварюється.
  • Дотримуйтесь пропорцій: однакова кількість рису та м'яса, а цибулі – половина від кількості моркви.
  • Часник у плов кладуть цілим, не очищеним; після приготування його викидають.

Плов – частий гість на наших столах, але це не означає, що всі готують його правильно. Є кілька помилок, які можуть усе зіпсувати.

Для того, щоб ваш плов вийшов фантастичним, потрібно уникати лише кількох поширених помилок. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

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Часті помилки у приготуванні плову 

Найперше – рис. Він не повинен розварюватися та перетворюватися на кашу. Зазвичай виробники вказують на упаковці, що продукт придатний для цієї страви. 

Улюблений плов / Фото Freepik 

Важливу роль грає і пропорція інгредієнтів. Рису та мʼяса повинна бути однакова кількість, цибуля – половина від кількості моркви. 

І третє – часник у плов кладуть цілим, без очищення та подрібнення. А коли страва буде готова – його просто викидають, адже він вже віддав свій смак та аромат. 

Насолода за кілька хвилин: простий торт зі смаком морозива. 