Інакше він буде далеким від ідеалу: 3 популярні помилки у приготуванні плову

Плов – частий гість на наших столах, але це не означає, що всі готують його правильно. Є кілька помилок, які можуть усе зіпсувати.

Для того, щоб ваш плов вийшов фантастичним, потрібно уникати лише кількох поширених помилок. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Часті помилки у приготуванні плову

Найперше – рис. Він не повинен розварюватися та перетворюватися на кашу. Зазвичай виробники вказують на упаковці, що продукт придатний для цієї страви.

Улюблений плов / Фото Freepik

Важливу роль грає і пропорція інгредієнтів. Рису та мʼяса повинна бути однакова кількість, цибуля – половина від кількості моркви.

І третє – часник у плов кладуть цілим, без очищення та подрібнення. А коли страва буде готова – його просто викидають, адже він вже віддав свій смак та аромат.

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