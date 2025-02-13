Не пригорить і не "втече": як правильно кип'ятити молоко
- Кип'ятити молоко можна, поклавши дерев'яну лопатку на дно каструлі або зануривши каструлю в холодну воду перед нагріванням.
- Рекомендується постійно помішувати молоко під час кип'ятіння або нанести шар вершкового масла на краї каструлі, щоб запобігти пригоранню.
Багато людей стикалися з невдалим сценарієм, коли ставлячи молоко на плиту, вони відволікалися і дозволяли йому скипіти. В результаті пригоріле молоко та забруднена плита.
Насправді кип'ятити молоко не так вже й складно. Існує кілька перевірених часом способів розв'язання цієї проблеми. Як кип'ятити молоко, щоб воно не втекло і не пригоріло, розповідає 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Як кип'ятити молоко, щоб воно не втекло і не пригоріло
- Спосіб 1
Багато хто вважає, що якщо покласти дерев'яну лопатку або звичайну ложку на дно каструлі з молоком, це допоможе запобігти розливанню молока. Коли молоко починає пінитися, цей простий прийом запобігає переливанню рідини через край.
- Спосіб 2
В одній з кулінарних порад експерти рекомендують занурювати каструлю в холодну воду перед тим, як підігрівати молоко. Вважається, що цей прийом запобігає перекипанню молока і потенційному пригоранню.
- Спосіб 3
Готуючись до виконання завдання, важливо вибрати відповідну місткість. Її слід наповнити молоком так, щоб воно досягало максимальної місткості в половину свого об'єму.
Експерти радять постійно помішувати молоко ложкою під час нагрівання та кипіння. Це необхідно для запобігання утворенню піни.
А тим, хто не має часу стояти біля плити, варто нанести шар вершкового масла товщиною приблизно 3 – 5 сантиметрів по краях каструлі. Ця техніка не дозволить молоку пригоріти та збігти.
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