Не пригорить і не "втече": як правильно кип'ятити молоко

Багато людей стикалися з невдалим сценарієм, коли ставлячи молоко на плиту, вони відволікалися і дозволяли йому скипіти. В результаті пригоріле молоко та забруднена плита.

Насправді кип'ятити молоко не так вже й складно. Існує кілька перевірених часом способів розв'язання цієї проблеми. Як кип'ятити молоко, щоб воно не втекло і не пригоріло, розповідає 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Як кип'ятити молоко, щоб воно не втекло і не пригоріло

Спосіб 1

Багато хто вважає, що якщо покласти дерев'яну лопатку або звичайну ложку на дно каструлі з молоком, це допоможе запобігти розливанню молока. Коли молоко починає пінитися, цей простий прийом запобігає переливанню рідини через край.

Спосіб 2

В одній з кулінарних порад експерти рекомендують занурювати каструлю в холодну воду перед тим, як підігрівати молоко. Вважається, що цей прийом запобігає перекипанню молока і потенційному пригоранню.

Спосіб 3

Готуючись до виконання завдання, важливо вибрати відповідну місткість. Її слід наповнити молоком так, щоб воно досягало максимальної місткості в половину свого об'єму.

Експерти радять постійно помішувати молоко ложкою під час нагрівання та кипіння. Це необхідно для запобігання утворенню піни.

А тим, хто не має часу стояти біля плити, варто нанести шар вершкового масла товщиною приблизно 3 – 5 сантиметрів по краях каструлі. Ця техніка не дозволить молоку пригоріти та збігти.

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