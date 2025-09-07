Шовковиця – це подарунок сезону, яким просто гріх не скористатися. Компот неї виходить просто легендарним.

Кожна господиня робить запаси смачних компотів на зиму, але шовковиця – це особлива історія, яка підкреслить вашу оригінальність та змусить забути про магазинні напої. 24 Канал пропонує закрити цю насолоду у банку за рецептом порталу Shuba. Не пропустіть Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво Як приготувати компот з шовковиці на зиму? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– 1,7 літра води;

– 700 грамів шовковиці;

– 400 грамів цукру. Приготування: Перебираємо свіжу шовковицю, зрізаємо плодоніжки та добре миємо ягоди в друшляку під холодною проточною водою. Залишаємо, щоб стекла зайва рідина. Тим часом стерилізуємо банку на паровій бані 7 – 10 хвилин, а металеві кришки кип’ятимо 3 – 5 хвилин. У вже остиглу банку насипаємо шовковицю та цукор. Паралельно кип’ятимо воду й одразу заливаємо ягоди з цукром окропом. Закриваємо банки кришками, перевертаємо догори дном та загортаємо у теплу ковдру або куртку до повного охолодження. Смачного! Який ще оригінальний напій варто заготувати на зиму? Діти точно будуть в захваті від домашньої "Фанти".

Вона буде завжди під рукою та подарує багато спогадів.

Для її приготування потрібні лише апельсини та персики.