Шелковица – это подарок сезона, которым просто грех не воспользоваться. Компот из нее получается просто легендарным.

Каждая хозяйка делает запасы вкусных компотов на зиму, но шелковица – это особая история, которая подчеркнет вашу оригинальность и заставит забыть о магазинных напитках. 24 Канал предлагает закрыть это наслаждение в банке по рецепту портала Shuba. Как приготовить компот из шелковицы на зиму? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– 1,7 литра воды;

– 700 граммов шелковицы;

– 400 граммов сахара. Приготовление: Перебираем свежую шелковицу, срезаем плодоножки и хорошо моем ягоды в дуршлаге под холодной проточной водой. Оставляем, чтобы стекла лишняя жидкость. Тем временем стерилизуем банку на паровой бане 7 – 10 минут, а металлические крышки кипятим 3 – 5 минут. В уже остывшую банку насыпаем шелковицу и сахар. Параллельно кипятим воду и сразу заливаем ягоды с сахаром кипятком. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем в теплое одеяло или куртку до полного остывания. Приятного аппетита! Какой еще оригинальный напиток стоит заготовить на зиму? Дети точно будут в восторге от домашней "Фанты".

Она будет всегда под рукой и подарит много воспоминаний.

Для ее приготовления нужны только апельсины и персики.