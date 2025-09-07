Укр Рус
7 сентября, 22:25
2

Газированные напитки никогда с ним не сравнятся: божественно ароматный компот из шелковицы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Шелковица является сезонным фруктом, который можно использовать для приготовления компота.
  • Компот из шелковицы отмечается божественным ароматом и считается легендарным напитком.

Шелковица – это подарок сезона, которым просто грех не воспользоваться. Компот из нее получается просто легендарным.

Каждая хозяйка делает запасы вкусных компотов на зиму, но шелковица – это особая история, которая подчеркнет вашу оригинальность и заставит забыть о магазинных напитках. 24 Канал предлагает закрыть это наслаждение в банке по рецепту портала Shuba.

Как приготовить компот из шелковицы на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты
– 1,7 литра воды;
– 700 граммов шелковицы;
– 400 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Перебираем свежую шелковицу, срезаем плодоножки и хорошо моем ягоды в дуршлаге под холодной проточной водой. Оставляем, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Тем временем стерилизуем банку на паровой бане 7 – 10 минут, а металлические крышки кипятим 3 – 5 минут.
  3. В уже остывшую банку насыпаем шелковицу и сахар.
  4. Параллельно кипятим воду и сразу заливаем ягоды с сахаром кипятком.
  5. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем в теплое одеяло или куртку до полного остывания.

Приятного аппетита!

