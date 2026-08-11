Більше жодних "пластикових" томатів: як за 3 секунди розпізнати найсолодший овоч

У сезоні помідорів легко помилитися з вибором: зовні плід може здаватися вдалим, а на смак виявитися прісним. Є кілька простих ознак, які допомагають знайти справді ароматні та солодкі томати.

Помідор може виглядати бездоганно, але залишатися водянистим. Тому під час покупки варто звернути увагу на кілька простих ознак, які завжди працюють безвідмовно.

Перевірте, наскільки помідор пружний

Найпростіший тест – взяти томат у руку й легко натиснути на нього. Стиглий плід має бути пружним: не надто твердим, але й не м'яким. Якщо помідор легко продавлюється, він, найімовірніше, перезрів.

Насолоджуємося врожаєм / Фото Pixabay

Погляньте на місце біля плодоніжки

Зверніть увагу на ділянку, де плодоніжка з'єднується з томатом. Вона не повинна різко відрізнятися за кольором від решти шкірки.

Якщо різниця помітна, плід, найімовірніше, дозрівав уже після збору. Смак при цьому може бути прийнятним, але корисних речовин у такому томаті буде менше.

Оцініть шкірку та м'якуш

Якісний помідор має гладку, блискучу шкірку без зморщок, плям і складок. Якщо купуєте овочі на ринку, можна попросити продавця розрізати один плід і подивитися на середину.

Усередині не повинно бути білих жорстких прожилок або порожнеч: такі томати навряд чи потішать смаком.