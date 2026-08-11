Помідор може виглядати бездоганно, але залишатися водянистим. Тому під час покупки варто звернути увагу на кілька простих ознак, які завжди працюють безвідмовно.
Перевірте, наскільки помідор пружний
Найпростіший тест – взяти томат у руку й легко натиснути на нього. Стиглий плід має бути пружним: не надто твердим, але й не м'яким. Якщо помідор легко продавлюється, він, найімовірніше, перезрів.
Насолоджуємося врожаєм / Фото Pixabay24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Погляньте на місце біля плодоніжки
Зверніть увагу на ділянку, де плодоніжка з'єднується з томатом. Вона не повинна різко відрізнятися за кольором від решти шкірки.
Якщо різниця помітна, плід, найімовірніше, дозрівав уже після збору. Смак при цьому може бути прийнятним, але корисних речовин у такому томаті буде менше.
Оцініть шкірку та м'якуш
Якісний помідор має гладку, блискучу шкірку без зморщок, плям і складок. Якщо купуєте овочі на ринку, можна попросити продавця розрізати один плід і подивитися на середину.
Усередині не повинно бути білих жорстких прожилок або порожнеч: такі томати навряд чи потішать смаком.