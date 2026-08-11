Помидор может выглядеть безупречно, но при этом оставаться водянистым. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на несколько простых признаков, которые всегда срабатывают безотказно.

Проверьте, насколько помидор упругий

Самый простой тест – взять помидор в руку и слегка нажать на него. Спелый плод должен быть упругим: не слишком твердым, но и не мягким. Если помидор легко продавливается, он, скорее всего, перезрел.

Наслаждаемся урожаем / Фото Pixabay

Посмотрите на место у плодоножки

Обратите внимание на участок, где плодоножка соединяется с помидором. Он не должен резко отличаться по цвету от остальной кожицы.

Если разница заметна, плод, скорее всего, дозревал уже после сбора. Вкус при этом может быть приемлемым, но полезных веществ в таком помидоре будет меньше.

Оцените кожицу и мякоть

Качественный помидор имеет гладкую, блестящую кожицу без морщинок, пятен и складок. Если покупаете овощи на рынке, можно попросить продавца разрезать один плод и посмотреть на середину.

Внутри не должно быть белых жестких прожилок или пустот: такие помидоры вряд ли порадуют своим вкусом.