Не треба ризикувати: як перевірити чи молоко не скисло – надійні способи без пиття
- Свіжість молока можна перевірити за запахом, консистенцією, додаванням соди або кип'ятінням.
- Піна при додаванні соди або згортання при кип'ятінні вказують на те, що молоко несвіже.
Звісно, найбільш надійним способом перевірити свіжість молока буде проба на смак. Але не варто ризикувати відчути неприємний присмак – можна піти іншими шляхами.
Є кілька способів, які дозволять визначити свіжість молока. В якій послідовності їх використовувати – розповідає 24 Канал. Не варто псувати собі день та пробувати його на смак, кисле молоко навряд чи подарує задоволення.
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Як перевірити свіжість молока
Найперший сигнал – це запах. Як він різкий і кислуватий, то молоко вже несвіже. Далі перевіряємо констентність: нерівномірне згущення та вкраплення не мають нічого спільного зі свіжістю.
Однак трапляється, що молоко лише почало киснути, тому запах і консистенція ще цілком відповідають межам норми. Що ж робити в такому випадку?
Найпростіше всипати в половину склянки молока пів чайної ложки соди. Якщо зʼявилася піна – молоко вже несвіже. Також можна прокипʼятити невелику кількість молока, свіже молоко не згорнеться.
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