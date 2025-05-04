Не треба ризикувати: як перевірити чи молоко не скисло – надійні способи без пиття

Звісно, найбільш надійним способом перевірити свіжість молока буде проба на смак. Але не варто ризикувати відчути неприємний присмак – можна піти іншими шляхами.

Є кілька способів, які дозволять визначити свіжість молока. В якій послідовності їх використовувати – розповідає 24 Канал. Не варто псувати собі день та пробувати його на смак, кисле молоко навряд чи подарує задоволення.

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Як перевірити свіжість молока

Найперший сигнал – це запах. Як він різкий і кислуватий, то молоко вже несвіже. Далі перевіряємо констентність: нерівномірне згущення та вкраплення не мають нічого спільного зі свіжістю.

Свіжість молока перевіряється за секунду / Фото Freepik

Однак трапляється, що молоко лише почало киснути, тому запах і консистенція ще цілком відповідають межам норми. Що ж робити в такому випадку?

Найпростіше всипати в половину склянки молока пів чайної ложки соди. Якщо зʼявилася піна – молоко вже несвіже. Також можна прокипʼятити невелику кількість молока, свіже молоко не згорнеться.

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