Маргарин – це той продукт, який ми використовуємо ледь не кожного дня. Саме тому варто точно знати, що у вашому холодильнику лише якісний продукт.

Щоб ваша їжа смакувала якнайкраще, потрібно бути певним в тому, що усі продукти належної якості. Як перевірити маргарин – розповідає 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

Цікаво Розвінчуємо найпопулярніший міф: чи насправді відрізняються білі та жовті яйця

Як перевірити якість маргарину?

Маргарин – це жирова суміш, альтернативна до вершкового масла. Тому варто обовʼязково перевіряти склад: обирайте продукт без пальмової олії та з мінімальною кількістю трансжирів.

Перевірити маргарин вдома можна кількома способами. Перший – нагрівання. Нагрійте маленький шматочок маргарину на ложечці. Хороший продукт буде поступово плавитися, а не розвалюватися, виділяючи неприємний запах.

Ще один спосіб – покласти маргарин у теплу воду. Продукт, в якому немає сторонніх домішок, буде повільно розчинятися. В іншому випадку вода стане каламутною, а підробка розпадеться на частини.

А ще ви можете легко перевірити якість шоколаду. Все, що для цього потрібно – горнятко кави.