Секрет не у смаженні: як приготувати млинці, які будуть тонкими як папір – перевірений секрет

У млинцях важливий не лише смак, а й текстура. Усі намагаються зробити їх якомога тоншими, але виходить це лише в тих, хто знає деякі кулінарні хитрощі.

Більшість господинь задумуються про товщину млинців лише на етапі смаження, але секрет полягає у правильній підготовці тіста. Як це зробити, щоб млинці були тонкими як папір – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Цікаво З усього, що є в холодильнику: смачний салат за 5 хвилин, який захочеться робити кожного дня

Як зробити тонкі млинці

Секрет – в одному простому компоненті, який знайдеться майже на кожній кухні. Йдеться про звичайну газовану воду. Саме вона – ключ до ніжного, повітряного тіста. Вона створює легку текстуру, яка розтікається по сковороді тонким мереживом.

Газована вода містить вуглекислий газ – саме він утворює безліч дрібних бульбашок у тісті. Під час смаження ці бульбашки швидко випаровуються, залишаючи по собі пористу структуру, позбавлену надлишкової клейковини.

Улюблені млинці / Фото Pixabay

Щоб приготувати таке тісто, з’єднайте 2 склянки борошна, дрібку солі, 2 яйця, 1,5 склянки молока та 1 склянку газованої води.

Змішуйте всі інгредієнти до однорідної маси, але не занадто довго, бо надмірне збивання зробить млинці жорсткими.

Залиште тісто на 15 хвилин. За цей час вуглекислий газ рівномірно розподілиться, а крохмаль набубнявіє, що зменшить ризик розривів при смаженні.

Млинці краще готувати на добре розігрітій сковороді з товстим дном. Перед кожною новою порцією тіста злегка змащуйте поверхню олією за допомогою пензлика – це допоможе уникнути надмірного жиру.

А якщо ви заміните половину борошна кукурудзяним крохмалем, то це зробить тісто ще більш ніжним та еластичним.

Воно дуже смачне: як приготувати печиво "Каштани" родом з дитинства.