5 хвилин і дешеві інгредієнти: наймʼякший сливовий пиріг на сковороді без випікання

Коли хочеться чого смачненького до чаю, сливовий пиріг стане справжньою знахідкою. Його навіть не потрібно випікати – елементарної пательні буде цілком достатньо.

Для того щоб подати до столу смачний та ароматний пиріг, не потрібно навіть вмикати духовку. Якщо під рукою правильний рецепт, то приготування навіть складних страв відбувається легко і з задоволенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати сливовий пиріг на сковороді?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 70 мілілітрів кефіру;

– 2,5 столової ложки олії;

– 180 грамів борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 300 грамів слив;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром та сіллю. Додаємо кефір та олію, добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем. Повинно вийти мʼяке шовковисте тісто, як на оладки. Сливки нарізаємо та посипаємо крохмалем. Додаємо сливки у тісто та акуратно перемішуємо. Пательню змащуємо олією та присипаємо манкою. Виливаємо тісто та готуємо на маленькому вогні під кришкою 15 хвилин. Перевертаємо і готуємо ще кілька хвилин.

Смачного!

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