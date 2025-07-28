Для того щоб подати до столу смачний та ароматний пиріг, не потрібно навіть вмикати духовку. Якщо під рукою правильний рецепт, то приготування навіть складних страв відбувається легко і з задоволенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати сливовий пиріг на сковороді?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 70 мілілітрів кефіру;

– 2,5 столової ложки олії;

– 180 грамів борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 300 грамів слив;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром та сіллю. Додаємо кефір та олію, добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем. Повинно вийти мʼяке шовковисте тісто, як на оладки. Сливки нарізаємо та посипаємо крохмалем. Додаємо сливки у тісто та акуратно перемішуємо. Пательню змащуємо олією та присипаємо манкою. Виливаємо тісто та готуємо на маленькому вогні під кришкою 15 хвилин. Перевертаємо і готуємо ще кілька хвилин.

Смачного!

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