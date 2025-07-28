Для того щоб подати до столу смачний та ароматний пиріг, не потрібно навіть вмикати духовку. Якщо під рукою правильний рецепт, то приготування навіть складних страв відбувається легко і з задоволенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Як приготувати сливовий пиріг на сковороді?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 70 мілілітрів кефіру;
– 2,5 столової ложки олії;
– 180 грамів борошна;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 300 грамів слив;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром та сіллю.
- Додаємо кефір та олію, добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем. Повинно вийти мʼяке шовковисте тісто, як на оладки.
- Сливки нарізаємо та посипаємо крохмалем.
- Додаємо сливки у тісто та акуратно перемішуємо.
- Пательню змащуємо олією та присипаємо манкою. Виливаємо тісто та готуємо на маленькому вогні під кришкою 15 хвилин.
- Перевертаємо і готуємо ще кілька хвилин.
Смачного!
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