Для того чтобы подать к столу вкусный и ароматный пирог, не нужно даже включать духовку. Если под рукой правильный рецепт, то приготовление даже сложных блюд происходит легко и с удовольствием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Как приготовить сливовый пирог на сковороде?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 70 миллилитров кефира;
– 2,5 столовой ложки растительного масла;
– 180 граммов муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 300 граммов слив;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью.
- Добавляем кефир и масло, хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку с разрыхлителем. Должно получиться мягкое шелковистое тесто, как на оладьи.
- Сливки нарезаем и посыпаем крахмалом.
- Добавляем сливки в тесто и аккуратно перемешиваем.
- Сковороду смазываем маслом и присыпаем манкой. Выливаем тесто и готовим на маленьком огне под крышкой 15 минут.
- Переворачиваем и готовим еще несколько минут.
Приятного аппетита!
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