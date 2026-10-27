Куряча грудка не буде сухою, якщо нарізати її таким способом: лайфхак від м’ясника

Куряча грудка часто виходить сухою не лише через помилки на плиті. Іноді її соковитість вирішує один простий прийом нарізання, про який розповів м’ясник Маріано Санчес.

Куряча грудка часто здається сухою не через сам продукт, а через те, як її нарізають і готують. Про це розповів м’ясник Маріано Санчес, передає elespanol.com. Саме один простий прийом допомагає зберегти соковитість філе без складних маринадів.

Що радить м’ясник?

Санчес радить спочатку відокремити мале філе – внутрішню, найніжнішу частину грудки. Після цього не варто різати м’ясо вздовж волокон.

Натомість шматок треба перевернути й робити розрізи в протилежному напрямку. Таке поперечне нарізання допомагає розірвати м’язові волокна, і курятина виходить ніжнішою та соковитішою.

Куряче філе важливо правильно нарізати / Фото Pixabay

Чому грудка так швидко пересихає?

Куряча грудка – це біле м’ясо. У ньому менше міоглобіну та жиру, ніж у темному м’ясі, тому після переготування воно швидше втрачає соковитість.

У 100 грамах курячої грудки міститься близько 31 грам білка і всього 165 калорій, тож це популярний вибір для дієтичного харчування. У м’ясі птиці також приблизно 75% води та близько 20% білка.

Що ще може допомогти

Окрім правильного нарізання, шеф-кухарі часто радять витримувати курку в розсолі або замочувати її в молоці перед приготуванням. Усе це працює на одну мету – зберегти вологу та зробити волокна м’якшими.

Тож секрет соковитої курячої грудки іноді ховається не в екзотичних спеціях, а в одному правильному русі ножем.