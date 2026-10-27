Куряча грудка не буде сухою, якщо нарізати її таким способом: лайфхак від м’ясника

Куряча грудка часто здається сухою не через сам продукт, а через те, як її нарізають і готують. Про це розповів м’ясник Маріано Санчес, передає elespanol.com. Саме один простий прийом допомагає зберегти соковитість філе без складних маринадів.

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Що радить м’ясник?

Санчес радить спочатку відокремити мале філе – внутрішню, найніжнішу частину грудки. Після цього не варто різати м’ясо вздовж волокон.

Натомість шматок треба перевернути й робити розрізи в протилежному напрямку. Таке поперечне нарізання допомагає розірвати м’язові волокна, і курятина виходить ніжнішою та соковитішою.

Куряче філе важливо правильно нарізати / Фото Pixabay

Чому грудка так швидко пересихає?

Куряча грудка – це біле м’ясо. У ньому менше міоглобіну та жиру, ніж у темному м’ясі, тому після переготування воно швидше втрачає соковитість.

У 100 грамах курячої грудки міститься близько 31 грам білка і всього 165 калорій, тож це популярний вибір для дієтичного харчування. У м’ясі птиці також приблизно 75% води та близько 20% білка.

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Що ще може допомогти

Окрім правильного нарізання, шеф-кухарі часто радять витримувати курку в розсолі або замочувати її в молоці перед приготуванням. Усе це працює на одну мету – зберегти вологу та зробити волокна м’якшими.

Тож секрет соковитої курячої грудки іноді ховається не в екзотичних спеціях, а в одному правильному русі ножем.