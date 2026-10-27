Куриная грудка не будет сухой, если нарезать ее таким образом: лайфхак от мясника

Куриная грудка часто кажется сухой не из-за самого продукта, а из-за того, как ее нарезают и готовят. Об этом рассказал мясник Мариано Санчес, передает elespanol.com. Именно один простой прием помогает сохранить сочность филе без сложных маринадов.

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Что советует мясник?

Санчес советует сначала отделить малое филе – внутреннюю, самую нежную часть грудки. После этого не стоит резать мясо вдоль волокон.

Вместо этого кусок нужно перевернуть и делать разрезы в противоположном направлении. Такая поперечная нарезка помогает разорвать мышечные волокна, и курица получается нежнее и сочнее.

Куриное филе важно правильно нарезать / Фото Pixabay

Почему грудка так быстро пересыхает?

Куриная грудка – это белое мясо. В ней меньше миоглобина и жира, чем в темном мясе, поэтому при передерживании на огне она быстрее теряет сочность.

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В 100 граммах куриной грудки содержится около 31 грамма белка и всего 165 калорий, поэтому это популярный выбор для диетического питания. В мясе птицы также примерно 75% воды и около 20% белка.

Что еще может помочь

Помимо правильной нарезки, шеф-повара часто советуют выдерживать курицу в рассоле или замачивать ее в молоке перед приготовлением. Все это направлено на одну цель – сохранить влагу и сделать волокна более мягкими.

Поэтому секрет сочной куриной грудки иногда кроется не в экзотических специях, а в одном правильном движении ножом.