Як легко перетерти мак для десертів: перевірені роками способи

На Маковея саме мак буде основою ваших смаколиків. Щоб вони були ніжними та смачними, важливо знати, як правильно його перетерти.

Ароматна, пухка випічка з соковитою маковою начинкою мало кого залишає байдужим. Приготовану заздалегідь макову масу можна спокійно зберігати в холодильнику протягом 2 – 3 днів або ж заморозити на 1 – 2 місяці. Для більш цікавого смаку до готової начинки завжди можна додати подрібнені горіхи, цукати чи улюблені ягоди, розповідає "Всесвіт рецептів".

Як легко перетерти мак?

Класичний спосіб на воді

Ретельно промийте 200 грамів маку в кількох водах. Залийте зерна окропом, щільно накрийте кришкою й залиште на 10 хвилин. Потім повністю злийте рідину, повторно обшпарте мак окропом, вкутайте посудину в теплий плед чи рушник і дайте настоятися 30 – 40 хвилин.

Знову відкиньте мак на дрібне сито чи друшляк і зачекайте приблизно 10 хвилин, щоб позбутися залишків вологи. Після цього перебийте зернята блендером, поступово підсипаючи 3 столові ложки цукру до утворення білої макової емульсії.

Перетираємо мак без зусиль: дивіться відео

Ніжний спосіб на молоці

Промийте 200 грамів маку. У сотейник влийте молоко (у подвійній пропорції щодо об'єму маку), висипте зернята, доведіть до кипіння й проваріть на середньому вогні 5 хвилин. Зніміть із плити, прикрийте кришкою та залиште настоятися на 20 хвилин.

Процідіть масу через сито, дайте рідині повністю стекти й розітріть мак блендером. Додавайте цукор на свій смак, хоча добре розпарене в молоці зерно чудово перетирається й без додавання солодких абразивів.

Швидкий спосіб на сковороді

Цей метод підходить, якщо ви повністю впевнені в чистоті та якості сухих зерен. Висипте 200 грамів маку на суху сковороду з товстим дном і прогрівайте його на мінімальному вогні протягом 7 хвилин, безперервно помішуючи.

Дайте маку трохи охолонути та перебийте його блендером із додаванням цукру. У цьому способі цукровий пісок обов'язковий, адже він виступає в ролі абразиву, допомагаючи якісно розтерти сухі зерна.