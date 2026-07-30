Ароматна, пухка випічка з соковитою маковою начинкою мало кого залишає байдужим. Приготовану заздалегідь макову масу можна спокійно зберігати в холодильнику протягом 2 – 3 днів або ж заморозити на 1 – 2 місяці. Для більш цікавого смаку до готової начинки завжди можна додати подрібнені горіхи, цукати чи улюблені ягоди, розповідає "Всесвіт рецептів".
Як легко перетерти мак?
- Класичний спосіб на воді
Ретельно промийте 200 грамів маку в кількох водах. Залийте зерна окропом, щільно накрийте кришкою й залиште на 10 хвилин. Потім повністю злийте рідину, повторно обшпарте мак окропом, вкутайте посудину в теплий плед чи рушник і дайте настоятися 30 – 40 хвилин.
Знову відкиньте мак на дрібне сито чи друшляк і зачекайте приблизно 10 хвилин, щоб позбутися залишків вологи. Після цього перебийте зернята блендером, поступово підсипаючи 3 столові ложки цукру до утворення білої макової емульсії.
Перетираємо мак без зусиль: дивіться відеоХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Ніжний спосіб на молоці
Промийте 200 грамів маку. У сотейник влийте молоко (у подвійній пропорції щодо об'єму маку), висипте зернята, доведіть до кипіння й проваріть на середньому вогні 5 хвилин. Зніміть із плити, прикрийте кришкою та залиште настоятися на 20 хвилин.
Процідіть масу через сито, дайте рідині повністю стекти й розітріть мак блендером. Додавайте цукор на свій смак, хоча добре розпарене в молоці зерно чудово перетирається й без додавання солодких абразивів.
- Швидкий спосіб на сковороді
Цей метод підходить, якщо ви повністю впевнені в чистоті та якості сухих зерен. Висипте 200 грамів маку на суху сковороду з товстим дном і прогрівайте його на мінімальному вогні протягом 7 хвилин, безперервно помішуючи.
Дайте маку трохи охолонути та перебийте його блендером із додаванням цукру. У цьому способі цукровий пісок обов'язковий, адже він виступає в ролі абразиву, допомагаючи якісно розтерти сухі зерна.