Ароматная, воздушная выпечка с сочной маковой начинкой вряд ли оставит кого-то равнодушным. Приготовленную заранее маковую массу можно спокойно хранить в холодильнике в течение 2–3 дней или же заморозить на 1–2 месяца. Для более интересного вкуса в готовую начинку всегда можно добавить измельченные орехи, цукаты или любимые ягоды, рассказывает "Вселенная рецептов".

Как легко перетереть мак?

Классический способ на воде

Тщательно промойте 200 граммов мака в нескольких водах. Залейте зерна кипятком, плотно накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Затем полностью слейте жидкость, повторно ошпарьте мак кипятком, укутайте посуду в теплый плед или полотенце и дайте настояться 30 – 40 минут.

Снова отцедите мак через мелкое сито или дуршлаг и подождите примерно 10 минут, чтобы избавиться от остатков влаги. После этого измельчите семена блендером, постепенно подсыпая 3 столовые ложки сахара до образования белой маковой эмульсии.

Перетираем мак без усилий: смотрите видео

Нежный способ на молоке

Промойте 200 граммов мака. В сотейник налейте молоко (в двойной пропорции по отношению к объему мака), высыпьте семена, доведите до кипения и проварите на среднем огне 5 минут. Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 20 минут.

Процедите массу через сито, дайте жидкости полностью стечь и разотрите мак блендером. Добавляйте сахар по вкусу, хотя хорошо размоченное в молоке зерно прекрасно перетирается и без добавления сладких "абразивов".

Быстрый способ на сковороде

Этот метод подходит, если вы полностью уверены в чистоте и качестве сухих зерен. Высыпьте 200 граммов мака на сухую сковороду с толстым дном и прогревайте его на минимальном огне в течение 7 минут, непрерывно помешивая.

Дайте маку немного остыть и измельчите его блендером с добавлением сахара. В этом способе сахарный песок обязателен, ведь он выступает в роли абразива, помогая качественно растереть сухие зерна.