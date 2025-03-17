Безпека – понад усе: де треба зберігати яйця та на який нюанс звертати увагу
- Яйця можна зберігати поза холодильником, якщо забезпечити стабільну температуру нижче 20 градусів.
- У США яйця зберігають у холодильнику через те, що їх миють, внаслідок чого зникає захисна плівка.
Яйця – це той продукт, який завжди є у нашому холодильнику. Тому важливо попіклуватися, щоб вони точно були безпечними для вживання.
Суперечки щодо того, як і де потрібно зберігати яйця, виглядають дивними, але вони існують. Чи справді все так складно і де їх правильно зберігати розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Де потрібно зберігати яйця
Очевидна відповідь – у холодильнику. Однак це не обов'язково, головне – відповідний температурний режим.
У холодильнику яйця почали зберігати у США, адже там продають миті яйця. Вода змиває з них захисну плівку, тому в цьому випадку важливо дотримуватися нижчих температурних показників.
Проте якщо у вас звичайні домашні або фермерські яйця, цілком достатньо буде темного приміщення зі стабільною температурою нижче 20 градусів. В Європі та Великій Британії довгий час яйця зберігали поза холодильником, тож коли наближатимуться свята і холодильник буде повний, ви знатимете, як вберегти яйця від псування поза його межами.
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