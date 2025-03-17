Споры о том, как и где нужно хранить яйца, выглядят странными, но они существуют. Действительно ли все так сложно и где их правильно хранить рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Где нужно хранить яйца

Очевидный ответ – в холодильнике. Однако это не обязательно, главное – соответствующий температурный режим.

Яйца не обязательно хранить в холодильнике / Фото Freepik

В холодильнике яйца начали хранить в США, ведь там продают мытые яйца. Вода смывает с них защитную пленку, поэтому в этом случае важно придерживаться более низких температурных показателей.

Однако если у вас обычные домашние или фермерские яйца, вполне достаточно будет темного помещения со стабильной температурой ниже 20 градусов. В Европе и Великобритании долгое время яйца хранили вне холодильника, поэтому когда будут приближаться праздники и холодильник будет полон, вы будете знать, как уберечь яйца от порчи вне его пределов.

Она подходит лучше всего: рецепт жареной картошки "по-деревенски".