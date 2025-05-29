Ці секрети шукають всі: як прибрати гіркоту редиски

Редиска – ідеальне доповнення до салатів та закусок. Однак зайва гіркота може перебити весь смак вашої страви.

Редиска додає стравам пікантності, але зайва гіркота може лише нашкодити. Як цього легко уникнути з гарантованим результатом – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як прибрати гіркоту редиски

Ідеально працює лимонний сік з сіллю. Редиску ретельно миємо, нарізаємо тонкими кружальцями та перекладаємо в глибоку миску. Присипаємо сіллю, поливаємо соком лимона (на 100 грамів — приблизно 1 – 2 чайні ложки), перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Перед приготуванням салату промиваємо редиску під струменем води.

Також можна скористатися яблучним оцтом. Змішуємо 1 столову ложку оцту з 200 грамами нарізаної редиски. Даємо настоятись — гіркота зникає, а овоч набуває приємного смаку та аромату.

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