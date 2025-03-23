Ця страва смакує ще краще за пельмені: улюблений смак з меншими зусиллями

Пельмені – це страва, яку полюбляють усі. Однак можна приготувати аналог, який ви полюбите ще більше.

Один з недоліків домашніх пельменів – з ними надто багато мороки. Однак ніщо не заважає приготувати їх аналог, аби сповна насолодитися улюбленим смаком, інформує 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт аналога пельменів

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 300 мілілітрів води;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка олії;

начинка:

– 650 грамів яловичого фаршу;

– 2 цибулини;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 столова ложка паприки;

– по половині пучка кропу та кінзи;

– сіль, перець, коріандр – до смаку.

Приготування:

Тісто готуємо як на звичайні пельмені: змішуємо усі інгредієнти, вимішуємо 10 – 15 хвилин, загортаємо тісто у целофан і ставимо у холодильник на 40 хвилин. Усі інгредієнти для начинки з'єднуємо та дуже добре перемішуємо. Тісто тонко розкочуємо, вирізаємо круги діаметром 7 – 8 сантиметрів, викладаємо на центр начинку та защипуємо краї. Воду солимо та кип'ятимо. Варимо 7 – 10 хвилин до готовності. Перед почачею щедро поливаємо топленим вершковим маслом.

Смачного!

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