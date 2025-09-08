Чиберек – це страва кримськотатарської кузні, яка підкорює з першого шматочка. Хрустке тісто, пікантне мʼясо та гарячий бульйон – кращого поєднання просто не існує.

Поласувати чибереком – це подарувати собі порцію задоволення та на кілька хвилин забути про заклопотані будні. Тим паче, що готувати його вкрай легко, якщо скористатися правильним рецептом. 24 Канал пропонує зберегти один з них з інстаграму yuliia_mikulich.

Чому не "чебурек"?

Це російська калька, правильно казати чиберек або чіберек.

Як приготувати чиберек?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів окропу;

– 400 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки цукру;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 1 жовток;

начинка:

– 250 грамів свинячого фаршу;

– 150 грамів цибулі;

– 150 мілілітрів води;

– 50 мілілітрів кефіру;

– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Цибулю натираємо на тертці, подрібнюємо у блендері або пропускаємо через м’ясорубку. З’єднуємо фарш із цибулею, додаємо сіль, перець, воду, кефір та зелень. Ретельно перемішуємо начинку, накриваємо кришкою й відставляємо убік. У мисці змішуємо окріп із сіллю, цукром, олією та частиною борошна (беремо з загальної кількості). Швидко вимішуємо масу вінчиком, залишаємо охолонути приблизно на 15 хвилин. Потім додаємо жовток і знову перемішуємо. Поступово підсипаємо решту борошна та замішуємо м’яке, еластичне й однорідне тісто, яке не липне до рук. Загортаємо його у плівку чи пакет і залишаємо на 30 – 40 хвилин. Далі тісто трохи вимішуємо й ділимо на 10 – 15 рівних шматочків. Якщо липне — підсипаємо борошно. Кожну кульку тонко розкачуємо на папері, присипаному борошном. На одну половину тіста викладаємо начинку, краї залишаємо вільними. Накриваємо другою половиною тіста, ретельно защипуємо руками або виделкою. У сковороді розігріваємо достатню кількість олії та обсмажуємо чибереки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Викладаємо готові вироби на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Смачного!

