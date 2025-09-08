Чиберек – это блюдо крымскотатарской кузницы, которое покоряет из первого кусочка. Хрустящее тесто, пикантное мясо и горячий бульон – лучшего сочетания просто не существует.

Полакомиться чибереком – это подарить себе порцию удовольствия и на несколько минут забыть о озабоченных буднях. Тем более, что готовить его очень легко, если воспользоваться правильным рецептом. 24 Канал предлагает сохранить один из них из инстаграмма yuliia_mikulich.

Почему не "чебурек"?

Это российская калька, правильно говорить чиберек или чиберек.

Как приготовить чиберек?

Время : 45 хвилин

: 45 хвилин Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров кипятка;

– 400 граммов муки;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки сахара;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 1 желток;

начинка:

– 250 граммов свиного фарша;

– 150 граммов лука;

– 150 миллилитров воды;

– 50 миллилитров кефира;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Лук натираем на терке, измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку. Соединяем фарш с луком, добавляем соль, перец, воду, кефир и зелень. Тщательно перемешиваем начинку, накрываем крышкой и отставляем в сторону. В миске смешиваем кипяток с солью, сахаром, растительным маслом и частью муки (берем из общего количества). Быстро вымешиваем массу венчиком, оставляем остыть примерно на 15 минут. Затем добавляем желток и снова перемешиваем. Постепенно подсыпаем оставшуюся муку и замешиваем мягкое, эластичное и однородное тесто, которое не прилипает к рукам. Заворачиваем его в пленку или пакет и оставляем на 30 – 40 минут. Далее тесто немного вымешиваем и делим на 10 – 15 равных кусочков. Если липнет – подсыпаем муку. Каждый шарик тонко раскатываем на бумаге, присыпанной мукой. На одну половину теста выкладываем начинку, края оставляем свободными. Накрываем второй половиной теста, тщательно защипываем руками или вилкой. В сковороде разогреваем достаточное количество масла и обжариваем чибереки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Приятного аппетита!

Какое еще традиционное блюдо следует попробовать?