Полакомиться чибереком – это подарить себе порцию удовольствия и на несколько минут забыть о озабоченных буднях. Тем более, что готовить его очень легко, если воспользоваться правильным рецептом. 24 Канал предлагает сохранить один из них из инстаграмма yuliia_mikulich.
Почему не "чебурек"?
Это российская калька, правильно говорить чиберек или чиберек.
Как приготовить чиберек?
- Время: 45 хвилин
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров кипятка;
– 400 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки сахара;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 желток;
начинка:
– 250 граммов свиного фарша;
– 150 граммов лука;
– 150 миллилитров воды;
– 50 миллилитров кефира;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Лук натираем на терке, измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку.
- Соединяем фарш с луком, добавляем соль, перец, воду, кефир и зелень. Тщательно перемешиваем начинку, накрываем крышкой и отставляем в сторону.
- В миске смешиваем кипяток с солью, сахаром, растительным маслом и частью муки (берем из общего количества).
- Быстро вымешиваем массу венчиком, оставляем остыть примерно на 15 минут.
- Затем добавляем желток и снова перемешиваем. Постепенно подсыпаем оставшуюся муку и замешиваем мягкое, эластичное и однородное тесто, которое не прилипает к рукам.
- Заворачиваем его в пленку или пакет и оставляем на 30 – 40 минут.
- Далее тесто немного вымешиваем и делим на 10 – 15 равных кусочков. Если липнет – подсыпаем муку.
- Каждый шарик тонко раскатываем на бумаге, присыпанной мукой. На одну половину теста выкладываем начинку, края оставляем свободными. Накрываем второй половиной теста, тщательно защипываем руками или вилкой.
- В сковороде разогреваем достаточное количество масла и обжариваем чибереки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выкладываем готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Приятного аппетита!
