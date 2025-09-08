Поласувати чибереком – це подарувати собі порцію задоволення та на кілька хвилин забути про заклопотані будні. Тим паче, що готувати його вкрай легко, якщо скористатися правильним рецептом. 24 Канал пропонує зберегти один з них з інстаграму yuliia_mikulich.
Чому не "чебурек"?
Це російська калька, правильно казати чиберек або чіберек.
Як приготувати чиберек?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 250 мілілітрів окропу;
– 400 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки цукру;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– 1 жовток;
начинка:
– 250 грамів свинячого фаршу;
– 150 грамів цибулі;
– 150 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів кефіру;
– сіль, перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Цибулю натираємо на тертці, подрібнюємо у блендері або пропускаємо через м’ясорубку.
- З’єднуємо фарш із цибулею, додаємо сіль, перець, воду, кефір та зелень. Ретельно перемішуємо начинку, накриваємо кришкою й відставляємо убік.
- У мисці змішуємо окріп із сіллю, цукром, олією та частиною борошна (беремо з загальної кількості).
- Швидко вимішуємо масу вінчиком, залишаємо охолонути приблизно на 15 хвилин.
- Потім додаємо жовток і знову перемішуємо. Поступово підсипаємо решту борошна та замішуємо м’яке, еластичне й однорідне тісто, яке не липне до рук.
- Загортаємо його у плівку чи пакет і залишаємо на 30 – 40 хвилин.
- Далі тісто трохи вимішуємо й ділимо на 10 – 15 рівних шматочків. Якщо липне — підсипаємо борошно.
- Кожну кульку тонко розкачуємо на папері, присипаному борошном. На одну половину тіста викладаємо начинку, краї залишаємо вільними. Накриваємо другою половиною тіста, ретельно защипуємо руками або виделкою.
- У сковороді розігріваємо достатню кількість олії та обсмажуємо чибереки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Викладаємо готові вироби на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Смачного!
