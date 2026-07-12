Фаршировані перці будуть значно смачнішими: весь секрет у цьому соусі

Додавання лише одного секретного інгредієнта здатне перетворити звичайний фарширований перець на справжній кулінарний шедевр. І вже на столі страва з глибоким та збалансованим смаком.

Фарширований перець – це класика домашньої кухні, яку кожна родина готує за власним перевіреним методом. Проте навіть добре знайому страву можна підняти на ресторанний рівень, якщо злегка змінити підхід до приготування заливки. Додавання меду в томатну основу створює ідеальний баланс кислоти та солодкості.

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Що додати до фаршированого перцю з медовим соусом?

Час: 1 година 30 хвилин (плюс час на підготовку)

1 година 30 хвилин (плюс час на підготовку) Порцій: 8 – 10

Інгредієнти:

– 8–10 болгарських перців;

– 700 грамів фаршу;

– 100 грамів рису;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 1 морквина;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 яйце;

– 1 пучок петрушки;

– сіль, перець, копчена паприка, чебрець (до смаку);

– 700 мілілітрів томатного соку;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 лаврові листи;

– перець горошком (до смаку);

– 1 столова ложка меду;

– вода або бульйон.

Приготування:

Ретельно промийте перці, акуратно зріжте верхівки та видаліть насіння з внутрішніми перегородками. Дрібно нашаткуйте цибулю та обсмажте її на сковороді з рослинною олією до золотистого кольору. Додайте натерту моркву і пасеруйте суміш ще 5 – 7 хвилин. Дайте овочам повністю охолонути. У глибокій мисці з'єднайте м'ясний фарш, промитий сирий рис, охолоджену засмажку, сире яйце, подрібнену петрушку та спеції (сіль, перець, копчену паприку й чебрець). Ретельно вимішайте масу та щільно нафаршируйте підготовлені перці. В окремому посуді змішайте томатну пасту, томатний сік, мед, лавровий лист, перець горошком та спеції. Додайте трохи води або бульйону, щоб відрегулювати консистенцію. Викладіть перці в каструлю, залийте підготовленим томатно-медовим соусом і поставте на вогонь. Після закипання зменште нагрів до мінімуму. Тушкуйте страву під кришкою приблизно півтори години. За цей час рис повністю приготується, увібравши в себе соки м'яса, а соус помітно загусне. Після вимкнення плити не поспішайте подавати страву. Залиште перці під закритою кришкою ще на кілька хвилин, щоб вони "дійшли" та настоялися.

Звідки взялася ця страва: цікаві факти

Хоча фарширований перець сприймається нами як рідна домашня їжа, сама концепція наповнювати овочі м'ясом та крупою прийшла на Балкани за часів Османської імперії як адаптація турецької страви "долма". Цікаво, що солодкий перець потрапив до Європи з Америки лише наприкінці XV століття, і тривалий час його вважали отруйним, вирощуючи лише для краси в монастирських садах.

Назва "болгарський перець" поширена переважно на пострадянському просторі, оскільки саме болгарські селекціонери вивели солодкі товстостінні сорти, які масово експортувалися у XX столітті. У самій же Болгарії цей овоч називають просто "піпер", а в англомовних країнах – "bell pepper" через його схожість із дзвіночком.