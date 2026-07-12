Фаршированный перец – это классика домашней кухни, которую каждая семья готовит по своему проверенному рецепту. Однако даже хорошо знакомое блюдо можно довести до ресторанного уровня, если немного изменить подход к приготовлению заливки. Добавление меда в томатную основу создает идеальный баланс кислоты и сладости.

Не пропустите варенье из кабачков со вкусом апельсина от Лилии Цвит: эту заготовку вы будете готовить каждый год

Что добавить к фаршированному перцу с медовым соусом?

Время: 1 час 30 минут (плюс время на подготовку)

1 час 30 минут (плюс время на подготовку) Порций: 8 – 10

Ингредиенты:

– 8 – 10 болгарских перцев;

– 700 граммов фарша;

– 100 граммов риса;

– 2 репчатых луковицы;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 яйцо;

– 1 пучок петрушки;

– соль, перец, копченая паприка, тимьян (по вкусу);

– 700 миллилитров томатного сока;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 лавровых листа;

– перец горошком (по вкусу);

– 1 столовая ложка меда;

– вода или бульон.

Приготовление:

Тщательно промойте перцы, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена с внутренними перегородками. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь и пассируйте смесь еще 5 – 7 минут. Дайте овощам полностью остыть. В глубокой миске смешайте мясной фарш, промытый сырой рис, остывшую зажарку, сырое яйцо, измельченную петрушку и специи (соль, перец, копченую паприку и тимьян). Тщательно перемешайте массу и плотно нафаршируйте подготовленные перцы. В отдельной посуде смешайте томатную пасту, томатный сок, мед, лавровый лист, перец горошком и специи. Добавьте немного воды или бульона, чтобы отрегулировать консистенцию. Выложите перцы в кастрюлю, залейте приготовленным томатно-медовым соусом и поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь до минимума. Тушите блюдо под крышкой примерно полтора часа. За это время рис полностью приготовится, впитав в себя соки мяса, а соус заметно загустеет. После выключения плиты не спешите подавать блюдо. Оставьте перцы под закрытой крышкой еще на несколько минут, чтобы они "дошли" и настоялись.

Откуда взялось это блюдо: интересные факты

Хотя фаршированный перец воспринимается нами как родная домашняя еда, сама концепция наполнения овощей мясом и крупой пришла на Балканы во времена Османской империи как адаптация турецкого блюда "долма". Интересно, что сладкий перец попал в Европу из Америки лишь в конце XV века, и долгое время его считали ядовитым, выращивая исключительно для красоты в монастырских садах.

Название "болгарский перец" распространено преимущественно на постсоветском пространстве, поскольку именно болгарские селекционеры вывели сладкие толстостенные сорта, которые массово экспортировались в XX веке. В самой же Болгарии этот овощ называют просто "пипер", а в англоязычных странах – "bell pepper" из-за его сходства с колокольчиком.